Los Premios Lito reconocen la excelencia en el servicio en sala en los locales de hostelería de la Comunidad de Madrid

Los Premios LITO celebran su II edición el jueves 11 de diciembre de 2025, consolidándose como el referente que prestigia el oficio de sala en la hostelería madrileña. La iniciativa está organizada por Hostelería Madrid con el apoyo de la Dirección General de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid.Rigor y metodología independiente

Los LITO ponen el foco en lo que verdaderamente define la experiencia del cliente: desde la bienvenida y el asesoramiento experto hasta el ritmo del servicio y la despedida. La evaluación se realiza mediante auditorías llevadas a cabo por SGS, una empresa certificadora independiente, que realiza una doble visita anónima en días y horarios distintos, para garantizar resultados imparciales y fiables.

Las visitas anónimas a locales ya se están realizando durante estos los meses de octubre y noviembre y en ellas se valoran hasta sesenta aspectos del servicio en sala que se estructuran en trece bloques con sus correspondientes valoraciones.

Los técnicos realizarán hasta 300 visitas a los bares/tabernas, cafeterías y restaurantes de la Comunidad de Madrid para elegir a los ganadores de LOS LITO 2025, que serán los que alcancen una evaluación de ‘excelente’.

Tres categorías y criterios claros

La evaluación se adapta al formato de cada establecimiento: Restaurantes, Cafeterías y Barras.

En Restaurantes se valora el proceso completo: reserva, recepción y ambiente, uniformidad y montaje, conocimiento del producto, ritmo del servicio , calidad y presentación, gestión de excedentes y despedida.

se valora el proceso completo: reserva, recepción y ambiente, uniformidad y montaje, conocimiento del producto, , calidad y presentación, y despedida. En Cafeterías se evalúan la atención cercana, agilidad y confort: recepción y ubicación, ambiente sensorial, imagen/carta, ritmo del servicio, asesoramiento, calidad del producto, limpieza/gestión de mesas y cierre.

se evalúan la atención cercana, agilidad y confort: recepción y ubicación, ambiente sensorial, imagen/carta, ritmo del servicio, asesoramiento, calidad del producto, limpieza/gestión de mesas y cierre. En Barras se premian dinamismo y precisión: atención en barra, uniformidad, claridad de carta, tiempos de comanda, flujo de servicio, conocimiento del producto, calidad final, cobro eficiente y despedida.

Un sello con palmarés: la I edición 2024

En 2024, el jurado distinguió a locales que marcan estándar de excelencia, como Barrutia y El 9, Berria Wine Bar, Casa Benigna, El Toque (Majadahonda), Farah, La Mi Venta, La Nunuka, La Txitxarrería (Pozuelo), Los Montes de Galicia, Asador de Aranda La Tahona, Santé (Leganés), entre otros, además de barras emblemáticas como Bodegas Rosell, Casa Alberto, Casa Sotero, Cervecería Thomas, Josma (Alcorcón), Neotaberna Restaurante Mayser, Shift Public House, Taberna Bodegas Ricla, Taberna La Mina, Zalamero, y cafeterías como Camden Coffee Roasters (Velilla de San Antonio), Plein Café & Deli (Majadahonda), Pum Pum Café y The Fix. También se otorgaron Lito de honor a Miguel González (Restaurante El Bierzo) y a José Luis Yzuel (presidente de Hostelería de España).

Sobre los Premios LITO

Los LITO nacen para visibilizar y premiar la excelencia, el oficio y la vocación en sala en bares, cafeterías y restaurantes de la Comunidad de Madrid. Su metodología transparente, la auditoría independiente y la doble evaluación anónima los convierten en una herramienta de confianza para el sector y de seguridad para el cliente.

El Comité de Expertos

El Comité de expertos de los premios LITO es un órgano que tiene el rol de:

Asegurar la imparcialidad y objetividad en la evaluación

Aportar experiencia y conocimiento especializado

Validar y respaldar los resultados

Promover la mejora continua del sector

Contribuir al desarrollo profesional del sector

Integrantes del Comité de expertos

Óscar Carrión es director de Gastrouni, centro de negocios especializado en formación directiva para restauración y F&B hotelero. Más de 25 años de experiencia en hotelería, restauración y catering; conferenciante y profesor en universidades y foros gastronómicos. Impulsor del primer Máster en Dirección de Restaurantes y F&B Hotelero en español y del programa “Experto en Dirección de Sala”.

Rogelio Enríquez es presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía. Farmacéutico, importador y distribuidor de vinos, crítico y articulista con publicaciones en medios como El Mundo, Guía Metrópoli, El Español, Guía Repsol o Vanity Fair. Miembro desde 2018 y presidente desde 2023.

Elena León es directiva de comunicación con trayectoria en Publicis Groupe, KREAB, Atrevia y grandes grupos de medios. Desde 2022 en Time Out (Madrid), primero como City Manager y, desde 2023, como Directora de partners y alianzas estratégicas en España, impulsando vínculos con cultura, ocio, gastronomía y turismo.

Rebeca Bellido será -a partir de enero- directora de sala de Los Gabrieles. Experiencia en Ugo Chan (1★ Michelin, 2 Soles Repsol), Punto MX, L’Atelier Joël Robuchon, Cap Rocat/La Fortaleza, Alborá, Alabaster, Kena y Canchanchán. Semifinalista a Mejor Camarera de España 2015–2016 y a Mejor Sumiller D.O. Cava 2017; formación WSET 1–3 y cursos especializados en sala y vinos.

Más información sobre:

Hostelería Madrid, asociación profesional declarada de utilidad pública, fue creada en 1882 como la Asociación de Tiendas de Vinos de sexta clase de Madrid y es ahora el punto de encuentro y de referencia de los empresarios de hostelería de la Comunidad de Madrid. La entidad ofrece servicios de asesoramiento, formación y promoción del sector y trabaja para consolidar Madrid como uno de los grandes destinos gastronómicos internacionales.

Representa a un sector con más de 29.000 establecimientos en los que trabajan más de 182.000 personas. HM destaca por su labor esencial en la defensa de los intereses de la hostelería madrileña, así como por su activa participación en los procesos normativos que afectan al sector tanto en el ámbito municipal como autonómico. La entidad está integrada en CEOE, CEIM, CEPYME, Hostelería de España, Cámara Madrid, Consejo de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Madrid, y es miembro del Consejo Local de Turismo de la ciudad de Madrid.