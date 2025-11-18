Ser entrenador personal online: es más rentable y está auge

El empleo vinculado al deporte vive uno de sus mejores momentos. Tras el paréntesis provocado por la pandemia, el sector ha recuperado su pulso y continúa creciendo.

Según el Anuario de Estadísticas Deportivas 2025 del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, los puestos de trabajo relacionados con la actividad física representan ya el 1,2 % del empleo total en España.

El informe cifra en 255 000 las personas empleadas en el ámbito deportivo en 2024, un máximo histórico que supone un incremento del 3,4 % respecto al año anterior y casi 20 puntos más que en 2018. El perfil mayoritario sigue siendo el de hombres jóvenes de entre 16 y 35 años, aunque la presencia femenina crece de manera constante.

El deporte, un motor económico en expansión

El Informe La industria del deporte y el fitness , dirigido por el profesor Eduardo Correa de OBS Business School, sitúa al sector del deporte y el fitness en el 3,3 % del PIB español, una cifra superior a la media europea (entre el 1,5 % y el 2 %).

El estudio detalla cómo esta industria abarca desde la economía de los gimnasios y centros deportivos hasta el auge de los creadores de contenido y entrenadores especializados.

En 2023, el 16,5 % de la población española acudió regularmente al gimnasio, con una presencia destacada del público joven: cuatro de cada diez usuarios tenían entre 14 y 24 años.

Formación y requisitos para ser entrenador personal en España

El ejercicio profesional del entrenamiento personal en España está regulado por diversas leyes autonómicas, que exigen una titulación oficial mínima, ya sea universitaria, de formación profesional o mediante certificado de profesionalidad.

La academia Fit Generation, que ofrece un conocido curso de entrenador personal conocido como CPE, además de carreras y FPs oficiales del mundo de la salud, nutrición y fitness, confirma con sus más de 3 000 alumnos matriculados el crecimiento sostenido del sector año tras año, y la creciente demanda de profesionales cualificados.

«La digitalización ha transformado el sector. Hoy un entrenador personal puede llegar a cientos de clientes sin necesidad de un gimnasio físico, pero eso también exige una formación más técnica y una base científica rigurosa», señala Marcos Gutiérrez, CEO de Fit Generation.

Un nuevo escenario digital con entrenadores personales que son influencers

El auge del fitness online ha diversificado el perfil del consumidor.

Hoy, uno de cada cinco usuarios (21 %) utiliza aplicaciones de fitness en su teléfono móvil, según los últimos estudios.

A esto se suma la influencia de los entrenadores e influencers especializados, capaces de conectar con nichos muy concretos y ofrecer programas personalizados gracias a la tecnología.

La posibilidad de ofrecer asesorías online y servicios personalizados ha multiplicado los ingresos de muchos entrenadores. -

Del mileurismo a los nuevos referentes

El contexto digital ha transformado también el panorama laboral. La posibilidad de ofrecer asesorías online y servicios personalizados ha multiplicado los ingresos de muchos entrenadores que han sabido adaptarse a las nuevas herramientas.

Algunos de los casos formados en Fit Generation ilustran este cambio. «La gente ahora tiene mucha información y buscan entrenadores titulados muy preparados. Aquí destaca quien entiende de entrenamiento y nutrición de verdad, y sabe venderse», comenta Mikel G. V., que en menos de dos años ha pasado de 2000 € mensuales en una metalúrgica de Bilbao, a construir un negocio de entrenamiento personal donde ya emplea a siete personas.

Ser entrenador personal SÍ tiene futuro

Durante años, dedicarse al entrenamiento o a la preparación física fue una opción vista con incertidumbre.

Hoy, las cifras muestran lo contrario: la demanda de profesionales del deporte y la salud sigue creciendo y ofrece oportunidades reales de desarrollo profesional y personal.

La digitalización, la profesionalización y la mayor conciencia social sobre la salud y el bienestar sitúan al sector del fitness en un momento histórico. Para muchos, se ha convertido ya no solo en una pasión, sino en una carrera de futuro con amplio margen de crecimiento.