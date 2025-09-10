El top 5 de cuentas remuneradas en España: dónde merece la pena ahorrar ahora

Tener el dinero parado en una cuenta corriente sin rentabilidad es, en la práctica, perder poder adquisitivo. La inflación y el paso del tiempo hacen que esos ahorros valgan menos si no se ponen a trabajar. Por eso, las cuentas remuneradas se han convertido en una herramienta clave para quienes buscan hacer crecer su dinero sin asumir riesgos, con la ventaja de mantener siempre la liquidez..

“La gran fortaleza de este tipo de productos es que ofrecen intereses atractivos sin complicaciones: no requieren inversiones complejas ni asumir volatilidad como en bolsa o fondos, y además están protegidas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) hasta 100.000 euros por titular y entidad”, explican desde el comparador financiero HelpMyCash.

Ahora bien, no todas las cuentas remuneradas son iguales. “Para elegir la más adecuada”, prosiguen los expertos, “conviene fijarse en aspectos como la TAE ofrecida, el saldo máximo remunerado, la duración de la promoción y las posibles condiciones de vinculación (nómina, recibos, tarjetas)”. Con estos criterios claros, es más fácil escoger la cuenta que mejor se adapte a cada perfil de ahorrador.

Las 5 mejores cuentas remuneradas en España ahora mismo

Según el comparador de HelpMyCash, estas son las cuentas más destacadas del momento en el mercado español:

La Cuenta Bienvenida de Raisin tiene una rentabilidad del 3,33% TAE los primeros 3 meses y se puede contratar desde 1 hasta 60.000 euros. Este producto es ideal para conocer la plataforma y, una vez vencido el plazo, se puede invertir ese dinero en uno de los más de 100 productos que da acceso. Además está bajo la protección del FGD alemán.

La Cuenta Remunerada Revolut es otra opción interesante ya que tiene una rentabilidad de hasta el 2,27% TAE según el plan contratado. La gran ventaja es que los intereses se generan y se abonan a diario, con liquidez inmediata para mover el dinero en cualquier momento. Una propuesta ideal para perfiles que valoran flexibilidad total y con IBAN español

La Cuenta de Alta Remuneración de Volkswagen Bank paga un 2,10% TAE los seis primeros meses y después un 1,094% TAE y sin importe mínimo ni máximo, lo que permite rentabilizar todo el ahorro que se quiera. La operativa es 100% digital y no exige vinculación, lo que la convierte en una alternativa muy atractiva.

Le sigue la Cuenta Remunerada Trade Republic con un 2,02% TAE sin importe máximo. Aunque la gran novedad es que cuenta con IBAN español. El abono es mensual y no requiere cumplir condiciones adicionales. Además es ideal para empezar a invertir, ya que las comisiones son muy bajas.

Finalmente destaca la Cuenta Online de Sabadell con una rentabilidad del 2% TAE para un importe máximo de 20.000 euros. Es una cuenta sin comisiones ni requisitos de ningún tipo, pero si se domicilia una nómina de al menos 1.000 euros al mes y se activa Bizum se tiene acceso a un regalo de 300 euros en metálico.

¿Dónde conviene ahorrar ahora?

La clave está en equilibrar rentabilidad y flexibilidad, señalan desde HelpMyCash. “Hoy en día existe una amplia variedad de ofertas con intereses atractivos y, lo que es más importante, sin exigencias ni comisiones que reduzcan la ganancia final”, concluyen los expertos..