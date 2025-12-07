Tres vinos que merecen contar su historia en Navidad

[[H2:El origen]

Hay vinos que cuentan historias que merecen ser recordadas en Navidad. En el corazón silencioso de Coruña del Conde, el lugar donde Galba se proclamó emperador de Roma tras la muerte de Nerón, a mil metros de altitud sobre el nivel del mar, Bodegas Clunia elabora algunos de los vinos más sorprendentes de la península. Vinos que nacen con el carácter y elegancia que tan solo el clima extremo y la historia imprime en cada sorbo.

En el viñedo de Clunia el arado descubre la crónica de otro tiempo. Monedas y vestigios del asentamiento romano que un día habitó estas tierras donde hoy crecen sus viñedos, cultivados entre los 920 y 1.100 metros sobre el nivel del mar, con un clima extremo donde destaca la gran diferencia de temperaturas entre el día y la noche, con más de 20º de diferencia, que junto a sus suelos marcan la tipicidad de su característico terroir.

Mezcla de suelos pobres: calizos, con buen drenaje y presencia de arcillas, arenas y rocas calizas que varían según la finca. Bajos rendimientos, entre 3.000 y 5.000 kg/hectárea. Vendimia manual en cestas de 10 kg. Triple selección de la uva: en viñedo, cinta y mesa de selección. Fermentaciones con levaduras autóctonas previamente seleccionadas en el propio viñedo con el objetivo de elaborar vinos elegantes imprescindibles para Navidad.

Finca El Rincón de Clunia

Terroir 'Finca El Rincón'. Parcela de 2,02 ha ubicada a 970 m de altitud, con suelos franco arcillo-arenosos. En un primer perfil presenta un estrato rocoso de 1,5 m de roca caliza con partículas de suelo arcillo-arenoso, entre las cuales penetran las raíces hasta llegar al perfil de más arenas y arcillas.

Este tipo de suelo limita la producción y el crecimiento vegetativo de forma natural, otorgando cualidades particulares del lugar, dando una tipicidad única a los vinos obtenidos: buena concentración de fruta, excelente madurez y cierta mineralidad.

Los viñedos de Clunia se encuentran ubicados entre 900 y 1.100m de altura en la provincia de Burgos. Bodegas Clunia

Clunia Malbec

100% Malbec. “Finca Pedraza”, uno de los viñedos a mayor altura de Castilla y León, plantado a una altitud entre los 970 y 1.000 m sobre el nivel del mar. Posee un clima más extremo y una muy buena amplitud térmica durante el período de maduración (>20 ºC), con días soleados y noches frescas.

Estas condiciones climáticas extremas, muy parecidas a las mejores zonas de Mendoza para la producción de Malbec, son las que nos convencieron para impulsar el desarrollo de este vino y permiten una maduración lenta, de elevada concentración y elegancia. Sus suelos calizos con elevada presencia de arenas y arcillas ayudan a moldear su concentración y tipicidad.

Clunia 'Malbec' Bodegas Clunia

Clunia Syrah

100% Syrah. Syrah de vendimia seleccionada, proveniente de un solo viñedo llamado “La Encina”, situado a más de 900 m sobre el nivel del mar. Suelos de baja fertilidad que limitan la producción y el crecimiento. De ahí que sea un vino de producción limitada.

La climatología extrema con elevada amplitud térmica, las variedades y el manejo vitícola otorgan características de tipicidad únicas a la variedad Syrah.

Complejo y original buqué en el que predominan la fruta negra y la compota de moras y cerezas rojas. Combina a la perfección con sutiles notas de vainilla, hojas de tabaco, caramelo y eucalipto. En boca, Clunia Syrah refleja fielmente su expresión aromática. La intensidad de la fruta, así como los taninos dulces, hacen de este un vino elegante, sutil, armónico y agradable.

Clunia Syrah Bodegas Clunia

La virtud de lo extremo

Los vinos de Clunia son una apuesta segura si lo que buscas esta Navidad es contar una historia y sorprender a tus comensales. Vinos que nacen en condiciones extremas, elaborados con un cuidado casi artesanal capaces de convertir cualquier comida en una historia para recordar. Brinda con Clunia y abre una historia que comenzó hace miles de años a mil metros de altura.