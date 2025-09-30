El truco exprés para decir adiós a las canas este otoño en segundos (y sin pasar por la peluquería)

Hay pequeños gestos de belleza que marcan la diferencia en nuestro día a día, y cubrir las canas al instante es uno de ellos. Porque aunque muchas mujeres lucen con orgullo sus mechones plateados, la realidad es que, entre tinte y tinte, esas primeras raíces blancas pueden resultar incómodas, sobre todo cuando surgen justo antes de una reunión, un viaje o un evento importante. Para esos momentos de urgencia, Naturtint, la marca de coloración y cuidado capilar de Phergal Laboratorios, ha creado una solución práctica, eficaz y con la que resulta muy fácil sentirse segura: Instant Root Retouch 2 en 1.

Una herramienta exprés para raíces y cejas

Este innovador retocador se ha convertido en un imprescindible de belleza porque permite disimular las canas en segundos, sin necesidad de acudir a la peluquería. Su formato en cepillo ultra-preciso facilita una aplicación rápida y controlada, lo que lo hace perfecto para llevar en el bolso o en el neceser de viaje. Además, funciona también en las cejas, logrando un acabado uniforme y natural.

Instant Root Retouch 2 en 1. Naturtint

La gran ventaja es que su fórmula cubre el 100% de las canas, así, se convierte en el mejor aliado de quienes desean mantener un color impecable cada día, sin renunciar a la comodidad.

Ingredientes naturales con resultados visibles

Lo que diferencia a Instant Root Retouch de otros productos similares es su composición. Con un 98,5% de ingredientes de origen natural, este retocador combina ciencia y naturaleza para cuidar el cabello mientras disimula las canas. Entre sus activos más destacados se encuentra MelanoGray™, un complejo que estimula la producción de melanina y ayuda a ralentizar la aparición de canas con el uso continuado, reduciéndolas hasta en un 21,6%.

Además de su eficacia, MelanoGray™ actúa fortaleciendo la fibra capilar y revitalizando el cabello desde la raíz. Se obtiene de forma sostenible a partir del reciclaje de cáscara de mandarina de Chios, aportando propiedades antioxidantes y respetando el equilibrio entre belleza y sostenibilidad.

Fácil de usar, fácil de llevar

Una de las razones por las que este producto se ha convertido en un must de belleza es su sencillez. No deja grumos ni manchas, su textura es ligera y, gracias a su cepillo tipo máscara de pestañas, aplicarlo resulta tan sencillo como peinarse. En menos de cinco minutos, el cabello recupera un aspecto uniforme y fresco, como recién salido de la peluquería.

Instant Root Retouch de Naturtint Cortesía

Para adaptarse a todos los tonos, Naturtint ofrece este retocador en diferentes tonos: negro (1N y 2N), castaño oscuro (2N y 3N), castaño claro (4N, 4G, 5N y 5G) y rubio oscuro (6N, 6G y 7N). Una gama amplia que permite encontrar fácilmente el tono más parecido al color habitual de cada melena.

Compromiso con la belleza responsable

El lanzamiento de Instant Root Retouch refleja una vez más el compromiso de Phergal Laboratorios con la innovación, la sostenibilidad y el cuidado de las mujeres. No se trata solo de un producto para disimular canas, sino de una forma de entender la belleza como un equilibrio entre bienestar personal y respeto por el entorno.

Su fórmula botánica, combinada con tecnología cosmética avanzada y procesos responsables, convierte este retocador en una alternativa inteligente para quienes buscan soluciones rápidas, pero también respetuosas con su cabello y con el medioambiente.

Naturtint Instant Root Retouch 2 en 1 es mucho más que un simple corrector de canas: es un aliado de confianza para mantener el color impecable en cualquier momento y lugar. Fácil, rápido y natural, se adapta al ritmo de vida actual y demuestra que presumir de melena perfecta todos los días sí es posible. ¿Dónde comprarlo? En su web, en farmacias, y parafarmacias de El Corte Inglés.

Phergal Laboratorios: la innovación española que revoluciona la alta cosmética dermofarmacéutica

Phergal Laboratorios es una compañía española líder en el sector dermocosmético y capilar, reconocida por su firme compromiso con la innovación, la investigación científica y la sostenibilidad. Con más de cuatro décadas de trayectoria, ha desarrollado un amplio portafolio de marcas que han conquistado el mercado internacional, entre ellas Naturtint, su firma estrella de coloración y cuidado del cabello, ya presente en más de 45 países.