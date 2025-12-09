Contenido patrocinado
FAUNIA
Un viaje por la naturaleza para descubrir, aprender y vivir la aventura MUY CERCA
FAUNIA es un parque de la naturaleza único en Madrid, un lugar donde cada visitante puede vivir una aventura inolvidable a través de ecosistemas sorprendentes y encuentros muy cercanos con animales de todo el mundo
FAUNIA no es solo un zoológico tradicional. Aquí, cada ecosistema se recrea con rigor, cariño y detalle para que el visitante sienta que está explorando un rincón auténtico del planeta. La temperatura, la luz, la vegetación y el sonido de cada área están pensados para trasladar a los visitantes a selvas húmedas, regiones polares, bosques frondosos o espacios nocturnos llenos de misterio. Esta inmersión convierte el recorrido en una experiencia educativa, sensorial y emocional a partes iguales, perfecta para familias, colegios y amantes de la naturaleza.
La Jungla es uno de los ecosistemas más emblemáticos del parque. Con vegetación frondosa, humedad real y una atmósfera que recrea fielmente el corazón de la selva tropical, este espacio ofrece la oportunidad de observar aves coloridas, reptiles fascinantes y pequeños mamíferos que conviven en plena armonía. Caminar por sus pasarelas es sentir la vida en cada rincón, descubrir sonidos escondidos y aprender cómo funciona uno de los ecosistemas más complejos del mundo. Para niños y adultos, La Jungla es una verdadera puerta hacia la aventura.
El Bosque Africano es un espacio donde el visitante puede descubrir la riqueza y diversidad de la fauna del continente africano. Aquí es posible observar animales ágiles, curiosos y llenos de personalidad, aprender sobre sus comportamientos y comprender la importancia de respetar su espacio. Este ecosistema es una de las áreas más dinámicas del parque y una de las preferidas por los más pequeños, que se sorprenden con cada movimiento y cada sonido.
Los Polos es un ecosistema que permite viajar al extremo del planeta sin salir de Madrid. Con temperaturas controladas y una recreación fiel del ambiente polar, este espacio está dedicado a varias especies de pingüinos. Observarlos nadar, deslizarse y comunicarse es una experiencia tan educativa como emocionante. Es uno de los rincones más mágicos de FAUNIA por su capacidad de transportar a los visitantes a un paisaje helado lleno de vida.
La Bahía Steller es el hogar de los osos marinos, animales juguetones, inteligentes y muy carismáticos. En este ecosistema, los visitantes pueden aprender sobre su comportamiento, su alimentación y la importancia de proteger los océanos. Es un espacio perfecto para entender cómo viven estas criaturas marinas y para disfrutar de uno de los encuentros más divertidos del parque.
Sombras Silenciosas es un recorrido único que se desarrolla en penumbra y está dedicado a los animales nocturnos. Este ecosistema permite descubrir cómo viven especies que despiertan cuando cae el sol, cómo cazan, cómo se orientan y qué papel desempeñan en la naturaleza. Es una experiencia envolvente que despierta la curiosidad y muestra una cara diferente del reino animal.
Misterios Bajo Tierra invita a los visitantes a adentrarse en el mundo subterráneo y descubrir criaturas que viven ocultas a simple vista. Este espacio está dedicado a especies que habitan en cuevas, túneles o madrigueras, y revela cómo estos animales se adaptan a la falta de luz y utilizan estrategias sorprendentes para sobrevivir. Es un lugar perfecto para comprender la importancia de todas las formas de vida, incluso las más pequeñas e invisibles.
Además de sus ecosistemas, FAUNIA destaca por su compromiso con la educación y la conservación. El parque ofrece charlas educativas, encuentros con cuidadores y actividades que enseñan a los visitantes la importancia de cuidar el medioambiente. Estas acciones permiten comprender mejor a los animales, aprender sobre sus necesidades y conocer los proyectos de conservación en los que el parque participa. Para los colegios, FAUNIA es un aula viva donde los estudiantes pueden aprender de forma práctica y divertida.
En definitiva, FAUNIA es una aventura en la naturaleza. Un viaje por ecosistemas de todo el mundo, una experiencia educativa para toda la familia y un espacio donde cada visita se convierte en un recuerdo especial. Es un lugar donde aprender, explorar y disfrutar van de la mano. Un destino que invita a descubrir la naturaleza… MUY CERCA.
Además, en estas navidades, FAUNIA acoge un evento único: “Tras la pista de los elfos”. Los elfos de la Navidad han llegado a Faunia... ¡Pero se han escondido en distintos espacios cubiertos del parque! Ayúdanos a encontrarlos antes de que sigan haciendo de las suyas... Al entrar, los niños de entre 4 y 12 años recibirán un flyer y un lapiz para apuntar dónde se encuentran siguiendo las pistas que les facilitaremos. Podrás consultar horarios de la actividad en nuestra web.
