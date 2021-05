¿Te imaginas un restaurante japonés y mediterráneo con vistas al infinito Océano Atlántico? Aquí lo tienes

¿Planeando una escapada a las Islas Canarias? Pues no te no te puedes perder esta parada gastronómica obligatoria. Tenerife se reconoce como isla de referencia en el mundo gastronómico. Por eso, el restaurante Kabuki no pudo elegir mejor lugar para reabrir sus puertas hace tan solo unos meses. Más concretamente, se encuentra en otro de los grandes referentes turísticos, el hotel The Ritz-Carlton, Abama.

Kabuki es un ejemplo de la excelencia en la cocina japonesa, lo que le ha otorgado una estrella Michelin. De la mano del chef Ricardo Sanz, este restaurante ofrece una cocina japonesa cuidada hasta el último detalle, fusionada con ingredientes y recetas mediterráneas. Placer en estado puro, no solo para el gusto, también para la vista.

Kabuki

Sus platos se caracterizan por una explosión visual, en una perfecta presentación que combina la exquisita cocina de ambas culturas. Por cierto, si vas, no te olvides pedir su menú degustación, donde te deleitarás con el menú degustación con excelente platos como el “Usuzukuri pa amb tomaquet”, corte fino de ventresca de atún con pan y tomate o “Wagyu–Nabe”, una deliciosa cazuela de “Wagyu” y verduras. Solo de escuchar el nombre, se nos abre el apetito.

Kabuki

Alta cocina que disfrutarás al mismo tiempo que te enamoras de todo lo que te rodea. Kabuki tiene las mejores vistas al Océano Atlántico y a La Gomera, una postal insuperable que se puede disfrutar desde la sala principal y la terraza mientras te tomas un delicioso cóctel antes (o después) de la cena. Tú eliges.

Kabuki

Kabuki no podía estar en otro lugar. Así es The Ritz-Carlton, Abama

Vegetación, paisaje volcánico y la belleza del Océano Atlántico. Este exclusivo complejo de cinco estrellas está ubicado en una verdadera joya de la naturaleza en la costa suroeste de Tenerife: la Guía de Isora.

The Ritz-Carlton, Abama ha sido diseñado por Melvin Villarroel y se inspira en la arquitectura árabe. Cuenta con acceso a la exclusiva playa de Abama. Un espectáculo natural repleto de cascadas y exuberante vegetación subtropical, compuesta por 90.000 árboles con 300 especies diferentes de palmeras y arbustos. Hablamos de un oasis de lujo en medio de un paraíso natural insuperable.