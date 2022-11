Nace Sunlife, la renovación de la marca de lujo Sun Resorts

El grupo hotelero de Mauricio Sun Resorts ha anunciado un nuevo y emocionante cambio de marca para sus cuatro hoteles de lujo y pasa a llamarse Sunlife. Esta renovación no es solo un cambio de nombre, sino la aplicación de una nueva filosofía y cultura en todas las experiencias diseñadas para los huéspedes, basándose en los más de 45 años de historia de la marca.

El rebranding incluye la recién lanzada Come Alive Collections, un pack de experiencias únicas en los resorts, con actividades como Energy Gym, Sega Zoomba y Putting on the Ritz, entre otras, que van en coherencia con los valores de la marca, como la sostenibilidad.

Uno de los hoteles paradisíacos de Sunlife. FOTO: Sunlife

Una renovación completa

Compuesto por cuatro hoteles de lujo en Mauricio: Sugar Beach 5*, Long Beach5*, La Pirogue 4* y Ambre 4*, junto con la isla privada Ile aux Cerfs, que acoge el mundialmente famoso campo de golf, Ile aux Cerfs Golf Club, Sunlife ha emprendido una transformación en toda su cartera de servicios.

Con una visión, un propósito y unos valores cuidadosamente definidos, el cambio de marca de Sunlife es más que superficial, da una nueva vida no solo a los resorts sino a toda la organización.

Además. se ha revitalizado el espíritu de Sun y sus resorts con una web nueva y funcional y una app que harán únicas las estancias de los huéspedes, desde la gestión de la reserva hasta los detalles una vez en el resort.

Una revitalización del alma y el espíritu de Sun y sus resorts. FOTO: Sunlife

El renombrado grupo hotelero se ha labrado una reputación como una de las principales marcas hoteleras en Mauricio y el Océano Índico.

El cambio de marca, encabezado en colaboración con la agencia especializada Luxury Branding, reconoce la importancia de la historia y la cultura de servicio de la empresa. Todos los conceptos de los resorts se han expresado en nuevas identidades visuales que reflejan sus personalidades individuales pero claramente el ser parte de la familia Sunlife.

Una modernización completa trabajada con Luxury Branding FOTO: SunLife

Francois Eynaud, director Ejecutivo de Sunlife, señala que: “Con más de 45 años de experiencia, hemos sido pioneros en el turismo de lujo en Mauricio, impactando positivamente en el medio ambiente y en las comunidades locales. Estoy muy orgulloso de presentar Sunlife, un renacimiento del alma y el espíritu de Sun creando nuevas y emocionantes experiencias vacacionales, todas celebrando la cultura de Mauricio y cada una de las identidades únicas de nuestros hoteles”.

Además, el director ejecutivo añade que aspiran ”a ser una marca con un propósito inspirador que atraiga nuevos talentos y motive a los equipos existentes. Sunlife mira hacia el futuro celebrando una vida bajo el sol, disfrutada con la magia inherente de nuestra hermosa isla”.

Mucha vegetación y elementos locales en los lujosos hoteles de Sunlife. FOTO: Sunlife

Por su parte, Joelle Edwards-Tonks, directora de Ventas y Marketing de Sunlife, añade que “durante los últimos 24 meses, hemos trabajado diligentemente con nuestra agencia asociada, Luxury Branding, para llevar a cabo la transformación de nuestra empresa”.

Este trabajo, según explica Edwards-Tonks “fue más que un ejercicio de cambio de marca convencional, fue un proceso para crear una nueva marca en una ya establecida desde hace mucho tiempo. El rebranding ha estado respaldado por una nueva visión, propósito y valores que forman la base de nuestra transformación y estamos encantados de compartir nuestra transformación y ver la marca Sunlife crecer”.

Una nueva visión, propósito y valores como base de la transformación. FOTO: Sunlife

Además, dado su compromiso con la cultura local, Sunlife ha colaborado en exclusiva también con la famosa cantante mauriciana Annega, quien ha lanzado “Dance till the Rise”, como broche de oro para un evento tan especial.