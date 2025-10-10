La historia parece salida de un cuento: un anillo guardado durante años en un joyero familiar, heredado de una abuela a su nieta, se convirtió en protagonista de una de las subastas más espectaculares del año. La joven propietaria lo había lucido durante años convencida de que se trataba de un cuarzo rosa, sin imaginar su auténtico valor.

Fue solo tras llevarlo a tasar a la casa de subastas Aste Bolaffi, en Turín, cuando los expertos revelaron la verdad: se trataba de un raro diamante rosa natural de más de tres quilates, una de las gemas más codiciadas del mundo.

El "Trombino" de Bulgari, una pieza legendaria

Se creía que era cuarzo rosa, pero resultó ser un diamante de tres quilates: el anillo de Bulgari que se vendió por 2,26 millones de euros Bulgari

La joya pertenece al modelo "Trombino", uno de los diseños más emblemáticos de Bulgari, creado originalmente en los años treinta y convertido con el tiempo en símbolo del savoir-faire de la casa romana. En este caso, la pieza está protagonizada por un diamante rectangular de 3,18 quilates, clasificado por el Gemological Institute of America (GIA) como Natural Fancy Intense Pink, pureza VS2 y tipo IIa, una categoría reservada a piedras extremadamente puras.

El anillo se completa con 64 diamantes adicionales, engastados en cortes brillante y baguette, que realzan la luminosidad del conjunto y subrayan la excelencia técnica de Bulgari.

Una subasta que hizo historia en Italia

El pasado jueves, la pieza se vendió por 2,26 millones de euros (comisiones incluidas) tras una intensa puja entre más de diez coleccionistas internacionales conectados desde Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suiza, Oriente Medio y Hong Kong. El precio final superó ampliamente las estimaciones iniciales y marcó un nuevo récord absoluto para Aste Bolaffi, además de convertirse en el segundo precio más alto jamás alcanzado por una joya en Italia.

Con este resultado, la casa turinesa consolida su posición en el panorama internacional de subastas de lujo, demostrando el creciente interés del coleccionismo por piezas históricas con un fuerte componente narrativo y emocional.

De la emoción personal al valor patrimonial

Más allá del precio, el anillo encierra una historia de memoria familiar, azar y descubrimiento. Su propietaria lo había considerado durante años un objeto sentimental, sin sospechar que guardaba en su mano una gema de valor millonario. El contraste entre la sencillez de su origen y la magnitud de su hallazgo ha fascinado tanto al público como a los expertos, que ven en este caso un recordatorio del poder atemporal de las joyas para conectar pasado, arte y emoción.