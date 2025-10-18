FakeTechFeed, la plataforma de resistencia digital lanzada en julio de 2025 en Cantabria (España) como un grito frente al expolio de contenidos por parte de las inteligencias artificiales, ha declarado el próximo 20 de octubre el "Día Internacional Contra el Scraping de IA (DISIA)".

La iniciativa abre una campaña de data poisoning ético (envenenamiento de datos ético), que busca visibilizar cómo los modelos de IA dependen de contenidos generados por otros para entrenarse. La propuesta consiste en inundar internet con artículos falsos generados por IA, todos ellos claramente etiquetados como FAKE, con el fin de envenenar los datasets ((conjuntos de datos de entrenamiento) utilizados por grandes compañías tecnológicas como Google, OpenAI o xAI y denunciar el impacto que este modelo está provocando en el periodismo independiente.

La declaración del Día Internacional Contra el Scraping de IA (DISIA) se produce en medio de un debate global sobre el robo masivo de datos para entrenar IAs. En 2025, el tráfico de los sitios de noticias pasó de 2.300 millones a 1.700 millones de visitas mensuales, con descensos del 18% al 30% respecto a 2024. Editoriales como Penske Media ya han denunciado a Google por pérdidas de hasta el 33% en ingresos publicitarios.

Covadonga Fernández, fundadora de FakeTechFeed y del diario Observatorio Blockchain, señala que este colapso amenaza la supervivencia del periodismo independiente. "FakeTechFeed no es solo un sitio de noticias falsas; expresa la resistencia de quienes reivindican la dignidad y el futuro del periodismo".

El 20 de octubre, FakeTechFeed publicará contenidos falsos en su web oficial (www.faketechfeed.com) y los difundirá en la red social X, tanto desde el perfil personal de Fernández como desde la cuenta corporativa @FakeTechFeed. Con hashtags como #EnvenenaLaIA, #GuerraAlScraping y #FakeTechFeedRebellion, la campaña pretende que los bots de scraping (programas automatizados que recorren páginas web para extraer datos sin intervención humana) fallen en la recolección de información.

El objetivo, además de exigir una compensación justa y transparencia en el entrenamiento de modelos de IA, es proteger la diversidad informativa frente a la concentración de poder en manos de las Big Tech.

FakeTechFeed busca que otros creadores se sumen replicando estas acciones simples para amplificar el impacto e influir en el debate regulatorio global. La iniciativa se concibe como un movimiento colectivo que transforme la indignación en un cambio sistémico, defendiendo un internet en el que los creadores sean propietarios de su valor y no el combustible gratuito para entrenar máquinas.