Serra llamó "cocainómana” y “mala madre” a una agente, según la Fiscalía

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha reiterado hoy que las acusaciones que se ejercen contra ella en el juicio por desórdenes durante su participación en una protesta para frenar un desahucio son “falsas” y ha confiado en que saldrá “absuelta” de la vista oral al considerar que no existen pruebas contra ella.

Arropada por miembros de su partido, entre ellos el diputado Rafa Mayoral y la diputada de Unidas Podemos y la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Bellara, ha acudido a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para ser juzgada por manifestarse “pacíficamente” contra un desahucio “de una persona discapacitada” en el madrileño barrio de Lavapiés en 2014, informa Europa Press.

La Fiscalía solicita una pena de prisión de 23 meses por proferir insultos y lanzar objetos a los agentes de la autoridad, llegando a llamar a una policía municipal “cocainómana” y “mala madre”. “Todo lo que hay es eso. Todas las acusaciones son falsas y carecen de toda prueba porque no puede existir. Espero que todo esto quede en nada, ya que se debe garantizar que el juicio se produzca con la mayor de las garantías y quede absuelta”, ha aseverado.

Asimismo, ha afirmado que los desahucios siguen “siendo una realidad en este país” y seguirán siendo “una prioridad”, al igual que “acabar el poder de los fondos buitres que hacen que suban los precios del alquiler”.

Por su parte, Belarra ha señalado que lo que le ocurre a ella, le pasa “a muchas personas en este país” por defender el derecho a la vivienda. “Estamos muy orgullosos de que en nuestras filas estén quienes ponen el cuerpo para frenar los desahucios y no corruptos como tienen otros partidos”, ha dicho.

El escrito de acusación de la Fiscalía recuerda que al tiempo que escupían a los agentes, también les lanzaron botellas, piedras, adoquines, tiestos, macetas, “y otros objetos contundentes como papeleras”. Durante estos enfrentamientos llegaron incluso a abrir un portón de la furgoneta en marcha cuando se encontraban en su interior agentes de la Policía Municipal que intentaban abandonar el lugar, causando daños a dos de los vehículos policiales. La propia Isabel Serra, según el escrito, dirigiéndose a una agente de la Policía Municipal, le gritó “eres una cocainómana”, “mala madre, hija de puta, con todo los que hemos luchado las mujeres contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros”.