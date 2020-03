Varias localidades madrileñas deciden cerrar sus parques públicos

Los ayuntamientos de las localidades madrileñas de Tres Cantos, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz y Boadilla del Monte han decidido cerrar algunos parques públicos, entre ellos los infantiles, como medida para prevenir la propagación de la pandemia del cornavirus.

En Tres Cantos, el Ayuntamiento ha decretado este jueves cerrar "todas las áreas infantiles", que serán precintadas por la Policía local.

“Por coherencia, se debe evitar que las concentraciones de niños pasen de los colegios, ahora clausurados, a los parques”, ha dicho a Efe la concejala de Salud, Fátima Mera.

Este Ayuntamiento también se ha decidido cerrar el recinto ferial y la pista de patinaje (skate park) para impedir la concentración de jóvenes, como sucedió en la tarde del miércoles y ha sucedido esta mañana. No obstante, no tres Cantos no clausurará los grandes parques, como el Central.

Según Mera, la Policía local visitará los centros comerciales, centros deportivos y espacios privados de ocio para recordar las medidas de seguridad y prevención, además de recomendar el cese de la actividad en estos establecimientos.

La localidad de San Sebastián de los Reyes también ha anunciado que precintará todas las áreas de juego infantiles situadas en las zonas de parques y jardines, además de las pistas deportivas de barrio y las zonas deportivas al aire libre de las instalaciones municipales.

Torrejón de Ardoz, del mismo modo, cerró el miércoles el Parque Europa y así permanecerá hasta el próximo día 25, como parte de las medidas adicionales de protección frente al coronavirus puestas en marcha por el Ayuntamiento.

Otro Ayuntamiento que ha decidido cerrar los parques públicos del municipio como medida de prevención contra el coronavirus es el de Boadilla del Monte.

"Seguimos tomando medidas de contención por el coronavirus. Cerramos todos los parques y espacios deportivos de acceso libre de Boadilla. Además, también clausuramos hoy el centro de atención temprana, el centro de empresas y el servicio municipal de bicicletas eléctricas", ha comunicado el Consistorio.

Y avisa, además, que a partir del lunes próximo, día 16, el Ayuntamiento de Boadilla no atenderá forma presencial y lo hará únicamente por sede electrónica, teléfono o correo electrónico. EFE