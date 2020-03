Vídeo exclusivo: Caos y tensión en los centros de salud de Madrid

El pasado miércoles comencé a tener tos. Pese a no tener fiebre ni ningún síntoma más que pudiese hacerme pensar que era coronavirus, ante la insistencia de mi familia decidí llamar al telefono que la Comunidad de Madrid ha habilitado para estos casos. Después de veinticinco minutos de espera, por fin me atendió una operadora que me realizó un pequeño cuestionario:

¿Ha tenido fiebre?

¿Dolor muscular?

¿Tos?

¿Ha estado en Italia o China?

¿Ha tenido contacto con ciudadanos de estos países?

¿Ha tenido contacto con personas con coronavirus?

Como contesté que no a todo menos a la tos, me mandaron al médico de atención primaria en el barrio de Vallecas. Al llegar a mi centro de salud me encontré una larga cola en la calle. Había que esperar tuvieses cita o no. Un empleado del centro nos decía que guardasemos un metro de distancia entre nosotros.

Tras unos 20 minutos esperando llegué a la entrada, donde habían instalado una mesa, tres personas con máscaras y guantes repartían mascarillas y nos pedían que nos lavasemos las manos, mientras, nos hacían el mismo cuestionario que por teléfono. Daba igual para lo que fuese tu cita, si habías dicho sí a cualquiera de las preguntas tenías que seguir las flechas hasta la sala habilitada para “personas con problemas respiratorios”.

La sala era de unos cuatro metros por dos y meternos allí a unas nueve personas tosiendo no nos pareció buena idea, por lo que nos negamos y nos quedamos en la sala de fuera, un poco más grande. Había personas de todas las edades, niños, ancianos, jóvenes… Un anciano, con toda la pinta de tener fiebre, se tumbó en unos bancos hasta que le trajeron una silla de ruedas para estar más cómodo. La falta de orden y de comunicación por parte del centro era la causa del cabreo general de los pacientes que se sentían desatendidos. Un señor que había venido a una pastillas le habían metido ahí y no atendían. Una mujer muy nerviosa con su nieta de unos ocho años, no paraba de moverse y se la veía algo desesperada.

De repente se levantó y fue hacia la entrada. Empezamos a oír gritos pero poco se podía entender más allá de que llevaba muchas horas con su nieta esperando y nadie le decía nada. Finalmente se tranquilizó pero desde el centro ya habían llamado a la Policía. Cuando llegaron la mujer volvió a perder los nervios.

Mientras tanto allí estábamos los demás, intentando no tosernos unos a otros y esperando. Ya llevábamos una hora y no había entrado nadie a consulta.Después de dos horas y media me atendieron, sin ninguna precaución especial más allá de que la doctora llevase guantes, mascarilla y un traje de papel.

Me realizó por tercera vez el cuestionario, midió la temperatura y auscultó. Al no encajar mis síntomas con los del coronavirus no me harían la prueba: “No hay para 35 millones de españoles, tenemos que reservarla para los cosas más claros”. Me dijo que no me preocupase y me recetó paracetamol y un jarabe para la tos.