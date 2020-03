Caos y desesperación en una residencia de Madrid: “Necesitamos personal y material sanitario ya”

Alerta en las residencias. Después de que este lunes varios miembros de las Fuerzas Armadas encontrasen en varios centros de mayores a ancianos fallecidos en sus camas, ya son varios las instituciones dedicadas al cuidado a la tercera edad que han realizado un llamamiento a través de las redes sociales pidiendo soluciones al Gobierno de Pedro Sánchez.

Uno de estos tristes casos que ha salido hoy a la luz es una residencia situada en un municipio de Madrid. Desde LA RAZÓN hemos contactado con Rafael, el marido de una doctora del centro, quien nos confiesa que su esposa está “desesperada” debido a que casi todos sus auxiliares se encuentran con fiebre en casa y “necesitan personal y material sanitario ya”.

“Mi mujer me ha llamado desesperada porque casi todo su personal sanitario, unos 12 profesionales, están en sus casa con fiebre. No saben si es de coronavirus porque no hacen pruebas a nadie, y claro también hay varios ancianos con fiebre sin poder ser atendidos de los más de cien que hay en la residencia”.

“El Ayuntamiento y el Ministerio de Sanidad nos dan muy buenas palabras, pero al final nadie se moviliza para prestarles la atención que requieren los mayores. Necesitan urgentemente voluntarios y material como tests, mascaraillas, geles y batas”. explica.

Ante esta alarmante situación, Rafael ha hecho un llamamiento “de necesidad” a través de las redes sociales para evitar la “catástrofe” que ha ocurrido en otras residencias españolas, sino los ancianos van a empezar a morir de coronavirus.

"Gracias a este llamamiento ya hay cuatro o cinco voluntarios dispuestos a ayudar. También me han contactado ya los diferentes partidos políticos del pueblo asegurando que van a tratar de suministrar lo que haga falta a la residencia”, añade.