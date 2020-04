Policía y Guardia Civil comienzan a multar a padres que salen a pasear con hijos sin cumplir las normas

La Policía Nacional y la Guardia Civil han comenzado este lunes a poner multas a los padres y madres que no están cumpliendo debidamente las reglas del paseo diario con sus niños, tras una jornada de ayer por regla general estuvo más centrada en dar avisos, consejos y advertencias, han indicado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid.

De hecho, las intervenciones recogidas este domingo por todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la región fueron menores que las del sábado en toda la región. Los agentes identificaron ayer a 31.011 personas en la vía pública, practicaron 2.214 propuestas de sanción y 16 detenciones, e interceptaron 298 vehículos sin autorización para circular.

El sábado identificaron a 39.528 personas, pusieron 2.380 multas, 11 detenciones e interceptaron 807 coches. Aunque el comportamiento de la mayoría de los padres madrileños fue correcto, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco les ha pedido esta mañana “no estropear” lo logrado hasta ahora frente a “algunos que no son solidarios ni responsables”.

“Durante seis semanas hemos estado confinados porque así nos lo ha pedido el Gobierno. Por nosotros, por los nuestros y por nuestros mayores, de los que hemos aprendido todo. Ahora que estamos a punto de salir, ahora más que nunca ahora, tenemos que ser todavía más responsables y solidarios si cabe”, ha añadido en un mensaje lanzado a los madrileños.

Por su parte, las Policías Locales de la región sí pusieron ayer multas a padres, aunque no hubo incidentes destacados. En la capital, los agentes municipales vieron a más gente, “pero no excesiva ni aglomerada”. Detectaron que muchas familias querían estar en los parques, por lo que se han incidido allí los trabajos y la presencia policial, también con megafonía, para avisar de que no está permitido y de que hay que mantener la distancia de seguridad, han indicado a Europa Press fuentes municipales.

Los agentes madrileños también comprobaron hubo algunas familias que salieron con todos los miembros (padre, madre y los hijos). Dónde más movimiento hubo habido fue la zona de Madrid Río y parques cercanos a La Vaguada. La Policía Municipal usó sus drones para controlar las zonas de Madrid Río, Casa de Campo y Parque del Oeste, al igual que lo están haciendo hoy.

También están patrullando a caballo y en patrulla. No obstante, el número de multas de la Policía Municipal cayó ayer respecto a las del sábado. Concretamente, registraron ayer 748 propuestas de sanción por incumplir el estado de alarma frente a las 958 de anteayer. En cada una de estas jornadas hubo 6 detenidos. Europa Press.