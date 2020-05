Así funcionarán los centros de salud en Madrid a partir de ahora

La Atención Primaria se vuelve a reorganizar. Así que, si tiene que acudir a un centro de Salud, sepa que La Comunidad de Madrid priorizará la atención no presencial o telefónica, la atención domiciliaria y, si es preciso que le citen para que vaya presencialmente, se hará a distintas horas en consultas colindantes (escalonadas) para evitar que coincida con otros usuarios. Eso sí, tendrá que acudir solo, salvo que requiera ayuda de una persona, a la que sí se le permitirá acompañarle. Si hay que llevar a un menor, únicamente podrá ir acompañado por un adulto.

Si, en cualquier caso acude presencialmente al centro de salud, se clasificará la atención que requiere: no demorable, es decir no se puede aplazar, demorable, o urgente. No obstante, Sanidad insiste en que resulta primordial que previamente los ciudadanos contacten telefónicamente con su centro de salud.

También se mantendrán en zonas separadas la atención en las consultas de pediatría y la de adultos, más vulnerables al coronavirus, para evitar la posible transmisión.

Así queda recogido en documento aprobado por la Consejería de Sanidad, a través de la Gerencia de Atención Primaria, que incluye las recomendaciones para gestionar la fase de transición de la pandemia COVID-19, que se aplicará a los 430 dispositivos de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. El objetivo es “reducir el riesgo de contagio del coronavirus y, a su vez, garantizar la calidad asistencial”, ha asegurado la Comunidad de Madrid a través de un comunicado.

Triaje en la entrada

Mientras perdure la epidemia, en la entrada de los centros de salud se mantiene una mesa de triaje para filtrar adultos y niños con síntomas compatibles con Covid-19. De hecho, para estos pacientes habrá una zona diferenciada por la que transitar separada del resto de pacientes para ser valorados por el médico de familia en una sala específica. Esta sala, además, estará lo más cerca posible de la entrada. Se señalizarán estos “circuitos de COVID-19” con cartelería, balizas u otros métodos de separación para regular el tránsito.

A todos los pacientes se les tomará la temperatura, se les dotará de mascarilla quirúrgica (en niños a partir de un año) y se les facilitará gel hidroalcohólico a la entrada y salida del centro. En todo caso, en la mesa de triaje se priorizará a pacientes que acudan al centro con problemas graves de salud (ictus, infarto…).

Preguntas a la entrada

A todos los pacientes se les preguntará sobre la presencia de síntomas en los catorce días previos (fiebre, tos, disnea…) para su derivación, si procede, al circuito COVID-19. Los profesionales de los centros de salud continuarán con el seguimiento telefónico que vienen realizando desde el inicio de la pandemia a pacientes con el virus que se encuentren en su domicilio con síntomas leves o bien tras el alta hospitalaria. Se potenciará además la coordinación entre los centros de salud y los hospitales para consensuar el seguimiento tras un ingreso, según ha informado Sanidad.

Los consultorios locales, según sus recursos, establecerán triaje o derivarán los posibles casos COVID a su centro de salud de referencia, o bien atenderán a estos pacientes en determinadas franjas horarias. Los Servicios de Atención Rural atenderán a todos los pacientes que acudan de forma presencial.

A los pacientes que acudan al centro de salud y no presenten síntomas se les derivará a la Unidad de Atención al Usuario para continuar con el proceso de valoración y atención, que podrá ser telefónica o con cita presencial con su profesional si no se puede demorar.

Agenda sanitaria

Las premisas para la configuración de las agendas de los profesionales (citas de consultas) serán evitar la coincidencia de pacientes COVID y no COVID y las aglomeraciones en las salas de espera y potenciar la consulta no presencial.

Sanidad recomienda limitar el número de pacientes citados de forma presencial e incrementar los tiempos para la atención telefónica y en domicilios.

En esta fase de transición, los centros de salud priorizarán las actividades asistenciales dirigidas a pacientes crónicos, especialmente inmovilizados, pacientes mayores y tras alta hospitalaria. En caso de que sea necesario contar con valoración por parte de un especialista hospitalario, se priorizarán las opciones telemáticas.

Con menores

Sanidad recuerda que se debe extremar las medidas higiénicas con la población infantil dado que los niños con COVID son especialmente poco sintomáticos. El adulto que acompañe a un menor debe garantizar que mantiene la distancia de seguridad, no toca mobiliario ni acudir con juguetes, libros u otros objetos.