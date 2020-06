Primer homenaje por las víctimas del Covid-19

El próximo domingo, 21 de junio, a las 12:00 horas se celebrará en la Plaza de Cibeles el primer homenaje a las víctimas del Covid-19 bajo el lema “Por tu abuelo, por tu madre, por tu amigo… #VenPorEllos” convocado por la Plataforma UNIDOS, donde también se reconocerá la labor de los sanitarios, cuerpos del orden, trabajadores y autónomos que han luchado contra la pandemia. Contará con las máximas medidas de seguridad supervisadas por expertos: división por tramos, puntos de colocación prefijados, 4 metros de distancia social y mascarilla obligatoria, entre otras.

La convocatoria de la plataforma ciudadana UNIDOS, auspiciada por un grupo de jóvenes para rendir homenaje a las víctimas y a los que consideran “los héroes de la pandemia”, ha aflorado un sentimiento de “querer dar la despedida que no han tenido los fallecidos del Covid-19 tal y como nos han manifestado las familias afectadas”, según los organizadores.

El clamor que ha despertado el homenaje en recuerdo de los fallecidos ha llevado a los convocantes a presentar el lema “Por tu abuelo, por tu madre, por tu amigo…#VenPorEllos” en su apoyo. En declaraciones del presidente de la Plataforma UNIDOS, Alberto Rodríguez, “todos tenemos un abuelo, un familiar, un amigo o un ser cercano que ha fallecido a causa de la pandemia que no hemos podido despedir como merecía. El hecho de no poder acompañar a nuestros seres queridos en sus últimos alientos ha provocado en nuestros corazones un dolor que nos ha llevado a convocar, desde la sociedad civil, el primer homenaje a las víctimas del Covid-19 para darles todos juntos nuestro último adiós y mostrarles ese cariño que tanto nos gustaría haberles enseñado”.

Rodríguez se muestra “sorprendido” de que la convocatoria no haya partido de las instituciones públicas tras el fin del estado de alarma previsto el próximo domingo, día 21 de junio, y sea la sociedad civil quien se haya organizado para su celebración. “No entendemos el abandono que han sufrido los que nos han dejado durante la pandemia. No pudimos despedirnos de ellos cuando estaban en estado grave en la UCI y no pudimos velarles cuando murieron. Ahora que contamos con mayor libertad de movimiento es el momento de ofrecerles nuestro recuerdo junto al reconocimiento de los héroes que les cuidaron”, afirma.

Para Rodríguez está muy presente el recuerdo de los más mayores y de su contribución a nuestra sociedad: “Estamos en deuda con nuestros abuelos que se dejaron la piel para levantar el país tras años muy difíciles, dejando atrás las diferencias, construyendo una democracia basada en la libertad y con renuncias para llegar a la reconciliación que nos han permitido la época de mayor prosperidad. No merecen irse por la puerta de atrás, es el momento de rendirles un sentido homenaje”, sentencia el presidente del movimiento UNIDOS.