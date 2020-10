Madrid: luces de navidad para las sombras

Somos una panda de agonías. Antes de que nos dé calabazas «Halloween» –por paletos con complejos anglosajones, tan modernos ellos– en algunas calles de Madrid ya se han tendido las luces de Navidad –como la ropa en los patios para que se vea que está bien adecentada– en octubre por si algún despistado no ha caído en la cuenta de que en dos meses es Navidad. De paso, en un mensaje subliminal, nos recuerdan que hemos perdido el oremus porque, de tanto presentirla, cuando llega la fecha, ya estamos agotados. De ahí la indiferencia de este joven que se ve en la foto a la espera de contemplarla cuando proceda.

Este año, según el ministro de Sanidad, Salvador –que nombre tan apropiado para esas fechas– Illa nos anticipa, igual que la decoración «ad hoc» (algunas, sobre todo en las «urbas» parecen sacadas de esos sitios de «lucecitas») que esta Navidad «no va a ser normal» por cómo se realicen los encuentros familiares y las distancias que mantendremos entre los que somos de la misma sangre. Si no fuese por la pandemia para algunos sería un alivio. Y no voy a recurrir al tópico del cuñado que parece que está esperando Nochebuena y Nochevieja para fastidiar al que tiene al lado con esos chistes que ya no hacen gracia ni al muñeco de la risa. Me refiero a esas comidas familiares, que tan bien reflejó Fellini en «Amarcord» (1973), en las que las conversaciones se entrecruzan, se lanzan reproches y algún chaval se lleva un sopapo porque sí o ¿por qué no?

Pues esta Navidad, si son más de seis, no hay mucho tiempo para comer un polvorón con la intención de evitar entrar en disputas que no vienen a cuento. La Misa del Gallo será virtual como los besos y los abrazos y el cordero, que aunque ya esté en su punto le faltará algún dueño. Y aquello de dar una excursión en coche por Madrid para ver el alumbrado... ¡Ufff! El ayuntamiento puede poner pantallas que se vean por el ordenador. Menos mal que Papá Noel y los Reyes Magos tienen su salvoconducto. Si todo sigue igual, nadie se quejará de las madres, ni de los hijos ni de los sobrinos. Porque necesitamos luces entre tantas sombras.