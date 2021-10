Ayuso califica a Yolanda Díaz de ser “Mister Falconeti 2″: “Usa el Falcon incluso para moverse por España”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, es “Mister Falconeti 2″ porque usa el Falcon incluso para moverse por el territorio nacional.

Así le ha contestado Ayuso durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea de Madrid este jueves, a la pregunta de la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, sobre qué planes tiene para los Fondos europeos cuando ha resaltado el proyecto ecologista, “social y ambicioso que va a hacia el futuro” de Yolanda Díaz. Ayuso ha asegurado: “Por primera vez ya estoy viendo a los de Más Madrid defiendo al papa y a ustedes el empleo y la economía. Otra que acaba con la ‘rebequilla’ en misa, es increíble”.

La presidenta ha indicado que ya presentaron sus planes para los fondos europeos y quieren reforzar todos los sectores, el aeronáutico, transportes, la educación, para lo que necesitan “una respuesta” del Gobierno de España. No obstante, vaticina que no será bueno el trato que les van a dar a la Comunidad con los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

“El Gobierno lejos de dar información a la Comunidad y a las empresas hacen regalos fiscales a través de los PGE sin saber la previsión que va a haber en los próximos años, lo que seguirá aumentando la inflación y la deuda”, ha lanzado.

En este punto, ha pedido a la portavoz de la formación ‘morada’ que no le dé lecciones a nadie porque sabe “mejor que nadie” cómo se vive en esta Comunidad y le ha afeado que siempre “retuerzan” sus mensajes”.

Para Alonso, los fondos europeos son “una oportunidad histórica para lanzar a Madrid hacia el futuro” donde la recuperación económica “llegue a todo el mundo y no solo a unos cuantos privilegiados”, para lo que es necesario “un gobierno valiente y responsable, no lo que hay en la Comunidad que es una copia barata de Trump”. A continuación ha cargado contra Nacho Cano y su proyecto musical. Ante ello, la presidenta ha defendido a Cano, que es un cantante que lleva “más de 40 años siendo de los mejores” y contratando a gente para su equipo. “¿Qué mensaje les están dando al sector de la cultura? Que si no es de los nuestros les vamos a destrozar la imagen”, le ha afeado a Unidas Podemos.