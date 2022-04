El líder del PSOE en Madrid rechaza la rebaja fiscal de Ayuso, pero apoya bajar impuestos en otras regiones

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha afirmado que existe “margen” para bajar tramos del IRPF a las rentas medias y bajas tanto a nivel nacional como en algunas comunidades autónomas que gestionan sus propios tributos, aunque ha advertido que no debe hacerse siguiendo el modelo de la Comunidad de Madrid, que a su juicio ha favorecido a los grandes patrimonios. No es partidario de bajar el IVA y los impuestos especiales porque podría perjudicar la financiación autonómica. En cuanto a la renovación del CGPJ, apuesta por una negociación sin vetos, ni líneas rojas y eligiendo “perfiles de amplio consenso”.

En una entrevista concedida a Europa Press, el líder regional ha expuesto que “el IRPF a nivel nacional y en algunas CCAA que han gestionado sus propios impuestos tiene margen de mayor progresividad”. En este sentido, ha señalado que para que el impuesto sea realmente justo y acorde la artículo 31 de la Constitución, necesita ser dotado de progresividad. “Yo creo que hay ese margen, que pueden reducirse algunos tramos bajos o incluso medios, pero desde luego no suponiendo lo que ha supuesto una reforma como el modelo de Madrid”, ha precisado.

Lobato ha respondido así al ser preguntado por la propuesta del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que planteó una rebaja de impuestos y una reducción del IRPF a las rentas medias y bajas con carácter retroactivo y bajo el argumento de inyectar dinero a la economía para que esta no se detenga. No obstante, y aunque ha dicho que hay ese margen para tramos medios y bajos del IRPF, Juan Lobato ha advertido de que no se puede llevar a cabo una rebaja fiscal como la realizada en la Comunidad de Madrid. Esta, ha criticado, ha supuesto un “cheque regalo de 4.500 euros” anuales al 1,2 por ciento de los grandes patrimonios, mientras que al 90 por ciento de la población le ha supuesto una reducción de “entre 0 y 11 euros”.

“Eso no es lo que entendemos como una rebaja ni para inyectar liquidez ni para ayudar a las clases medias y con más dificultades”, ha criticado antes de señalar que el plan del Gobierno de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra va en la dirección de “ayudar a los bolsillos de las familias”.

No a la bajada del IVA y los impuestos especiales

Por tanto ha trasladado que es dentro de ese margen de progresividad que apuntaba “donde hay que hablar”, precisando que por ahora lo que demuestran los hechos es que el PP no tiene intención de reducir los impuestos a las clases medias sino bajárselos “mucho” a la clases altas, “a costa de los servicios públicos” que necesitan las clases medias y trabajadoras, según ha afirmado.

Juan Lobato también rechaza bajar los impuestos especiales o el IVA. En este sentido y al ser preguntado por las cifras que ofrece la AIREF de 2.000 millones de euros de incremento de la recaudación por cada punto de inflación, Lobato ha explicado que esta agencia independiente se refiere al aumento recaudatorio de impuestos indirectos ligados a la inflación como son el IVA y los impuestos especiales.

Ha expuesto que buena parte de estos están cedidos a las Comunidades Autónomas, como el 58 por ciento de los impuestos especiales de hidrocarburos o el 100 por cien de la electricidad. Por ello, cree que si se rebajasen estos impuestos las CCAA perderían margen de ingresos fiscales en muchos casos con mayor peso que el propio Estado. Por ello, ha rechazado que se rebajen estos tributos, ya que si se recortan se estaría rebajando los ingresos de las autonomías, lo que complicaría su gestión cuando, además, muchas están pidiendo al Estado más financiación.

Descontento social por el bache económico

El dirigente madrileño, que no cree que el Gobierno se retrasara en la toma de medidas contra los efectos de la guerra, admite que puede haber una etapa en la que el “bache económico” genere descontento y “malestar social”. “No estamos ciegos”, alega para acto seguido precisar que el trabajo de los políticos es “ser capaces de entender, de empatizar, de ser conscientes de lo que está sufriendo la gente”.

Para ello, apunta que hace falta estar en los territorios, pisar la calle y asumir responsabilidades. Cree que si son capaces de hacerlo, “no habrá tal malestar social, sino comprensión” porque estén haciendo todo lo que depende de ellos. Ante la pregunta de si no ha echado de menos un plan de ahorro energético en las medidas adoptadas por el Gobierno, Lobato explica que todas las administraciones públicas, Gobierno y CCAA, deberían hacer pedagogía con los hábitos de vida y la concienciación de los ciudadanos para ahorrar energía.

No obstante, señala que el Ejecutivo viene realizando ya varias líneas de trabajo en este sentido como las deducciones en el IRPF, con fondos europeos, para el ahorro energético de las viviendas. Se refiere a la deducción por reformas en vivienda de hasta un 60 por ciento, cuando va dirigida a ahorrar mínimo un 7 por ciento del consumo energético de la vivienda.

No obstante, cree que también debería haber medidas en el ámbito autonómico, que es quien tiene la competencia del transporte público.

Pone el ejemplo de Madrid, de la que dice que tiene una dependencia del 96 por ciento de la energía y cualquier decisión que se tome en la comunidad autónoma para ahorrar energía generaría unas posibilidades de autonomía e independencia energética muy altas. Explica, en este sentido, que su partido ha presentado en la Comunidad un plan de choque cuyo eje esencial es la concienciación y las medidas concretas de mejora de calidad del transporte público para que sea una alternativa real al transporte privado.

Optimista ante un posible deshielo con el PP

El líder socialista madrileño se ha mostrado “relativamente optismista” de que la entrevista de esta semana entre Sánchez y Feijóo pueda servir como inicio del deshielo con el PP. Juan Lobato cree que puede haber una nueva etapa si el PP ha entendido que debe haber “un movimiento de moderación” y trata de abrir “cauces de diálogo y colaboración”. Y en relación con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, abordada por el presidente del Gobierno y el del PP, cree que para que haya voluntad de acuerdo ambas partes tienen que sentarse y que ahora hay una “nueva etapa” en la que se tiene que tratar de superar situaciones que estaban atascadas. En su opinión, se debe aprovechar el relevo del PP y trabajar sin vetos ni líneas rojas porque entiende que plantear estos no es negociar de verdad.

“A partir de ahí hay que analizar perfiles y ver cuál es el marco de negociación”, ha expuesto aunque en su opinión, lo mejor es ir a perfiles de “amplio consenso” aunque admite que es una forma más compleja que la utilizada históricamente de que haya un equilibrio entre perfiles que tiendan a ir más en una dirección u otra.