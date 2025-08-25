El 36,45 % de las plazas de profesores de Secundaria y FP en la Comunidad de Madrid no se han cubierto

Las oposiciones docentes para Secundaria y Formación Profesional han dejado este año 3.818 de 15.947 plazas sin cubrir, un "problema grave" de cara al nuevo curso escolar, pues supone que el 23,8 % de las vacantes de toda España no han sido adjudicadas.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el número de plazas sin cubrir es de 1.138, lo que supone el 36,45 % del total de 3.122 disponibles. Son datos recopilados por el sindicato CSIF, cuyo presidente, Mario Gutiérrez, denuncia el hecho de que "una cuarta parte de las plazas a oposiciones hayan quedado desiertas por sí solo es grave".

"Pero si le sumas una tasa de interinidad por encima del 30 %, una falta de personal en ciertas especialidades o la baja atracción que tiene para los nuevos titulados en docencia, esto denota un problema para el sistema educativo español muy grave", explica en declaraciones a EFE.

A nivel nacional, el porcentaje global de las llamadas "plazas desiertas" afecta a un gran número de especialidades, sobre todo a las asignaturas técnicas de Secundaria -Matemáticas, Física y Química y Tecnología- y de Formación Profesional -particularmente aquellas relacionadas con informática, ciencias de la salud y automoción-.

Esta situación contrasta con la realidad del Cuerpo de Maestros de Primaria, en el que apenas han quedado puestos sin ocupar. Sin embargo, las aulas de Secundaria y FP no quedarán vacías gracias al trabajo de los interinos, quienes a partir de la creación de "listas extraordinarias" ocuparán los huecos que han quedado en las especialidades técnicas. Una situación que Gutiérrez critica que sea ya "habitual".

Por región, la ciudad autónoma de Melilla ha registrado el porcentaje más alto de plazas desiertas (un 62,5 %). Baleares también cuenta con una de las tasas más altas de vacantes (54,9 %), seguida de Castilla y León (53,9 %). También superan la media nacional (del 23,8 %) la Comunidad de Madrid (36,45 %); Aragón (28,8 %) y Asturias (32,86 %).