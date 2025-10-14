Los 5 mejores matcha de Madrid: descubre el té verde chino más viral del mundo

En los últimos años, el matcha ha pasado a ser el sustitutivo del café mañanero para miles de personas, convirtiéndose en el producto estrella de muchas cafeterías en Madrid. Su color verde brillante ya llama la atención, pero lo que realmente convence es su perfil funcional para la salud. Ya no solo se bebe sino que lo encuentras en smoothies, en helados, en postres, en versiones gourmet con ingredientes especiales.

El matcha, polvo fino de hojas verdes, no es un té verde cualquiera. Su peculiaridad radica en cómo se consume su hoja y las riquezas en antioxidantes, vitaminas y aminoácidos que proporciona. Los estudios respaldan su capacidad antioxidante, su efecto sobre la concentración, el metabolismo y hasta la salud cardiovascular. En Madrid, el boom del matcha ha exigido calidad, y quienes lo defienden bien lo han puesto a prueba.

¿Qué es el té matcha? Origen y beneficios

El verdadero matcha nace en China, pero es en Japón donde encontró su forma más característica: las hojas cultivadas bajo sombra, recolectadas con delicadeza, solo las más jóvenes, luego molidas hasta convertirse en un polvo muy fino. Esa sombra previa al corte aumenta la clorofila y los aminoácidos como la L-teanina, reduciendo sabores agresivos y favoreciendo los matices dulces o umami. La molienda tradicional, a veces con molinos de piedra, contribuye también a una textura suave y homogénea.

Existen distintos grados de matcha: el ceremonial, que es el más puro y caro, pensado para beber solo, con agua (o poca agua), buscando el sabor más limpio; el grado premium para lattes o mezclas; y el culinario, que se usa sobre todo en cocina o bebidas más adornadas. A menudo, cuanto más económico es, más sacrificios hay en calidad. Desde el punto de vista de la salud, los beneficios más consistentes se encuentran en su contenido alto de antioxidantes como las catequinas, que combaten el daño oxidativo.

También se ha observado que puede tener efectos positivos para la salud cardiovascular, el metabolismo y en ciertos estudios preliminares relativa al control de azúcar en sangre. Pero hay que consumirlo con moderación: demasiado matcha o matcha de baja calidad puede generar sabor desagradable, exceso de cafeína o incluso efectos indeseados en personas sensibles.

Los mejores matcha de Madrid

Encontrar un lugar donde probar un producto bueno en Madrid a veces resulta casi imposible. Por eso, muchas veces se opta por seguir las reseñas de Google o recomendaciones recientes en redes sociales. Una joven (@planesconbarbygant) publica en su cuenta de TikTok, planes y lugares que no te puedes perder si estás en la capital. Por eso, tras probar muchos matchas, esta es la lista de los 5 mejores:

Jade Matcha Gallery

En la calle Conde de Xiquena, en el barrio de Justicia, Jade Matcha Gallery presenta varios modelos de té matcha: Matcha Latte y su Matcha Shot son los mejores. El precio es aproximadamente de 4,50 euros, dependiendo de la versión por la que optes. Además hay opciones de extras: leches vegetales como avena, coco, almendra, etc., lo que permite adaptar la bebida si prefieres algo más ligero.

Maison Matcha

La cafetería de Violeta Mangriñán, Maison Matcha, ha conseguido transformar la moda del matcha en una propuesta sólida. Minimalismo, estética cuidada, y una carta donde destacan tanto las bebidas como la repostería. En su menú, las bebidas más especiales pueden costar entre 5 y 5,50 euros, dependiendo de si eliges versión vegetal o ingredientes adicionales. Atiende de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 h, los sábados hasta las 19:00 y domingos más cerrado por la tarde. Además, tienen al menos dos rincones en Madrid: Calle del Monte Esquinza 33 y Calle Don Ramón de la Cruz 29.

Sakuhin Coffee

Ubicado en la calle Gravina 22, es un pequeño local donde el matcha es tratado como una pieza de arte. Su versión más destacada es el matcha de higos, que cuesta 5,50 euros. En la taza, esa combinación convierte lo vegetal en algo casi frutal, pero sin perder la esencia.

Mo Matcha

Mo Matcha, en la calle del Pez 16, se ha ganado rápido el interés de los amantes del té con su propuesta fresca y atrevida. Su matcha de mango cuesta 6,30 euros y es la opción perfecta para los que quieran empezar a beber matcha. Además, cuenta con múltiples tipos de matchas y opciones para personalizar.

Jingping e Hijo

Se localiza en la calle Galileo 3. Su matcha con agua de coco cuesta 6 euros y, aunque es una opción menos habitual, le da un toque más tropical y fresco que si le echamos cualquier tipo de leche. El resultado es un matcha más fluido, menos cremoso pero tremendamente bueno.