El 55 % de los hosteleros madrileños prevé una "buena" campaña de Navidad (aunque atisban nubarrones)

El 55 % de los hosteleros de la Comunidad de Madrid prevé una "buena" o "muy buena" campaña de Navidad para este año 2025, que ha empezado este mes de noviembre con comidas y cenas y que es la más importante para este sector, según un informe elaborado por 'Hostelería Madrid'.

A partir de una encuesta a sus asociados, este informe revela que, con respecto a la campaña del pasado año, el 21 % de los entrevistados considera que esta Navidad será mejor que la del 2024, ya que esperan facturar entre un 5 % y un 15 % más.

Un 33 % de los encuestados, según apunta Efe, cree que esta campaña navideña será "igual" y con una facturación similar, mientras que el 45 % restante estima que será peor y con un descenso de facturación de hasta el 15 %.

Entre los motivos de este empeoramiento, estarían la "peor situación económica", la "fuerte subida de los precios de la alimentación" y la "situación de obras en la ciudad", detalla el estudio.

Respecto a las reservas, a mediados de noviembre, el 18,2 % de los empresarios han asegurado tener más que el año pasado, mientras que un 30,3 % han manifestado tener las mismas o muy similares y un 51,2 % han dicho tener menos.

La patronal de los hosteleros indica en un comunicado que, a partir del día 21, se inicia el mayor volumen de celebraciones Navidad, extendiéndose a los fines de semana del 28 y del 5 y 12 de diciembre.

En concreto, los días más demandados son el 29 de noviembre y 13 de diciembre, las fechas más cercanas a la Navidad sin llegar a los fines de semana dedicados a las celebraciones familiares en los domicilios.

Sobre los precios de los menús, el informe señala que, a causa de la subida de los precios de la alimentación, el 51,5 % de los establecimientos de la región han procedido a subir los precios de los menús de Navidad, al tiempo que el 48,5 % ha decidido mantenerlos.

Respecto a la cuantía de esta subida, un 82,3 % lo han hecho, este año, hasta un cinco por ciento y el 11,8 % los han subido entre el cinco y el diez por ciento.

El informe precisa que, con un abanico de precios que oscila entre los 25 y los 100 euros, dependiendo del restaurante y del menú, el 16,7 % de los encuestados ha asegurado disponer de menús entre los 25 y los 30 euros; un 16,7% ha afirmado tenerlos entre los 30 y los 35 euros y el 13,1 % entre los 35 y los 40 euros.

Por encima de esta cifra, sin embargo, se ha situado el 13,3 % de los empresarios, que ofrecen sus menús entre los 40 y 45 euros; el 23,3 % que lo hace entre los 45 y 50 euros y, por último, el 16,7 % que ha situado los precios por encima de los 50 euros.

Según Hostelería Madrid, las comidas/cenas de amigos son las más numerosas en esta época del año, acaparando el 32,3 % de las celebraciones, seguidas de las celebradas con compañeros de trabajo -en las que cada uno se paga lo suyo, con un 27,7 % de las celebraciones, y de las comidas/cenas familiares (21,5 %).

Por su parte, las tradicionales comidas/cenas de empresa, pagadas por las compañías, representan un 15,4 % de las celebraciones. El 3,1 % restante corresponde a "otros encuentros".