Consumo
El 55 % de los hosteleros madrileños prevé una "buena" campaña de Navidad (aunque atisban nubarrones)
Entre los motivos de un empeoramiento estarían la "peor situación económica", la "fuerte subida de los precios de la alimentación" y la "situación de obras en la ciudad"
El 55 % de los hosteleros de la Comunidad de Madrid prevé una "buena" o "muy buena" campaña de Navidad para este año 2025, que ha empezado este mes de noviembre con comidas y cenas y que es la más importante para este sector, según un informe elaborado por 'Hostelería Madrid'.
A partir de una encuesta a sus asociados, este informe revela que, con respecto a la campaña del pasado año, el 21 % de los entrevistados considera que esta Navidad será mejor que la del 2024, ya que esperan facturar entre un 5 % y un 15 % más.
Un 33 % de los encuestados, según apunta Efe, cree que esta campaña navideña será "igual" y con una facturación similar, mientras que el 45 % restante estima que será peor y con un descenso de facturación de hasta el 15 %.
Entre los motivos de este empeoramiento, estarían la "peor situación económica", la "fuerte subida de los precios de la alimentación" y la "situación de obras en la ciudad", detalla el estudio.
Respecto a las reservas, a mediados de noviembre, el 18,2 % de los empresarios han asegurado tener más que el año pasado, mientras que un 30,3 % han manifestado tener las mismas o muy similares y un 51,2 % han dicho tener menos.
La patronal de los hosteleros indica en un comunicado que, a partir del día 21, se inicia el mayor volumen de celebraciones Navidad, extendiéndose a los fines de semana del 28 y del 5 y 12 de diciembre.
En concreto, los días más demandados son el 29 de noviembre y 13 de diciembre, las fechas más cercanas a la Navidad sin llegar a los fines de semana dedicados a las celebraciones familiares en los domicilios.
Sobre los precios de los menús, el informe señala que, a causa de la subida de los precios de la alimentación, el 51,5 % de los establecimientos de la región han procedido a subir los precios de los menús de Navidad, al tiempo que el 48,5 % ha decidido mantenerlos.
Respecto a la cuantía de esta subida, un 82,3 % lo han hecho, este año, hasta un cinco por ciento y el 11,8 % los han subido entre el cinco y el diez por ciento.
El informe precisa que, con un abanico de precios que oscila entre los 25 y los 100 euros, dependiendo del restaurante y del menú, el 16,7 % de los encuestados ha asegurado disponer de menús entre los 25 y los 30 euros; un 16,7% ha afirmado tenerlos entre los 30 y los 35 euros y el 13,1 % entre los 35 y los 40 euros.
Por encima de esta cifra, sin embargo, se ha situado el 13,3 % de los empresarios, que ofrecen sus menús entre los 40 y 45 euros; el 23,3 % que lo hace entre los 45 y 50 euros y, por último, el 16,7 % que ha situado los precios por encima de los 50 euros.
Según Hostelería Madrid, las comidas/cenas de amigos son las más numerosas en esta época del año, acaparando el 32,3 % de las celebraciones, seguidas de las celebradas con compañeros de trabajo -en las que cada uno se paga lo suyo, con un 27,7 % de las celebraciones, y de las comidas/cenas familiares (21,5 %).
Por su parte, las tradicionales comidas/cenas de empresa, pagadas por las compañías, representan un 15,4 % de las celebraciones. El 3,1 % restante corresponde a "otros encuentros".
