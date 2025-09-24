Los afectados por el incendio de Tres Cantos: «Los vecinos nos sentimos bastante abandonados»

Tras un mes y medio del incendio de Tres Cantos, que el pasado 11 de agosto quemó unas 2.000 hectáreas y en el que falleció una persona, los representantes de la urbanización más afectada, la de Soto de Viñuelas, han pedido este miércoles más ayudas al municipio para evitar que ocurra de nuevo en la zona donde el fuego se ha dado dos veranos seguidos. Fernando Maristany, presidente de la Mancomunidad de Soto de Viñuelas, ha dicho este miércoles desde el restaurante La Hípica –sobre el que la noche del incendio circuló el rumor de que se había quemado, pero no sufrió ningún daño: «Queremos que no vuelva a ocurrir. Vamos a unir fuerzas con los vecinos, los empresarios, los propietarios. Ha sido grave y ha ocurrido menos de lo que podía haber ocurrido. Podría haber sido de un tamaño monumental. Nuestros esfuerzos ahora van a ir a colaborara entre nosotros y con el Ayuntamiento, para que ponga todos los medios para prevenir». Asimismo, ha pedido más ayudas. «Debo decir que las de ahora son entre cutres e inexistentes», ha dicho Maristany.

«La única medida efectiva ha sido la de la Comunidad de Madrid, que es una rebaja del agua en el 80%. Ha sido magníficamente acogida», ha dicho Maristany. El gobierno de Tres Cantos anunció hace dos semanas la creación de una línea de ayudas para los afectados: 100.000 euros, que serán entre 500 y 5.000 a cada perjudicado en función de la gravedad de los daños. Sobre esto, ha dicho: «Creemos que es insuficiente». Y ha añadido: «Queremos que los vecinos afectados tengan descuentos y que no se les cobren las tasas por todas las obras que tienen que hacer».

«Los vecinos nos sentimos bastante abandonados por las administraciones públicas. Creemos que la respuesta no está siendo ni lo suficientemente amplia ni lo suficientemente ágil y nos gustaría que esto cambiara y fulminantemente. No miramos hacia el pasado, lo que ha ocurrido ha ocurrido. Miramos hacia el futuro. Queremos que no vuelva a ocurrir».

Laura Gómez, presidenta de la Asociación de Empresarios de Tres Cantos (AETC), ha reclamado más tareas de prevención. «Desde desde hace bastantes años venimos reclamando al Ayuntamiento sean más pulcros a la hora del mantenimiento de la limpieza regular de las parcelas con el objeto de evitar desgracias como esta». Para ellos, «es bastante importante que el límite que hay entre las empresas y el bosque que hay cercano y la cuenca del río estén completamente limpios y bien mantenidos, para que no pueda acercarse tanto a las empresas». El incendio ocurrió en una zona de pastos cercano al polígono industrial del municipio, donde hay empresas como Normon.

Además, ha pedido el cierre de la M-50, algo que el alcalde de Tres Cantos ha reclamado en los últimos tiempos, «para tener vías alternativas de evacuación a la M-607». La noche del incendio se cerró esta carretera y no se podía salir ni entrar al municipio.

Carolina Muñoz, presidenta de la Asociación de Vecinos de Tres Cantos, ha criticado que no se enviaran mensajes SMS a través del móvil a la población avisando del peligro. «Tenemos el SMS municipal que cada vez que ponen una piedra o hacen un evento sí que nos llega a todos, pero ese día no sé qué pasó que no llegó a ningún vecino». Muñoz dijo que desde la asociación abrieron un canal de Whatsapp en el que iban informando a los vecinos y que llegó a más de 6.000 personas.

Este jueves se celebra en el municipio un pleno extraordinario monográfico sobre el incendio. «Me parece increíble que tras la que ha sido la catástrofe más grande que ha existido jamás en Tres Cantos no se haya convocado un pleno extraordinario», ha dicho esta mañana el periodista Fernando Jáuregui, residente y afectado.