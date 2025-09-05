"Agosto" vuelve a Madrid en este primer fin de semana de septiembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en la Comunidad de Madrid temperaturas en ligero ascenso en toda la región, con máximas que oscilarán entre los 33 y 35 ºC, y mínimas que llegarán hasta los 20 ºC.

Según la predicción, los termómetros registrarán este sábado valores más altos que en los últimos días en prácticamente toda la región, que darán paso a más inestabilidad a partir del domingo, con más nubes y un descenso notable de las temperaturas.

Mientras, el sábado habrá intervalos de nubes bajas matinales en zonas altas de la sierra, acompañadas de brumas y nieblas asociadas, y aumentarán a intervalos nubosos con nubes de evolución por la tarde, que podrán dejar algún chubasco disperso y ocasional por la tarde.

En el resto del territorio, los cielos también se irán cubriendo con intervalos de nubes altas.

El viento será flojo variable con predominio de la componente sur, aunque aumentará la intensidad por la tarde.

Los termómetros oscilarán entre los 17ºC y los 32ºC en Madrid; los 13ºC y 33ºC en Alcalá de Henares; los 15ºC y los 35ºC en Aranjuez; los 13ºC y los 30ºC en Collado Villalba; los 16ºC y los 33ºC en Getafe y 17ºC y los 33ºC en Navalcarnero.

Todo antes de que, a partir del lunes, las temperaturas vuelvan a bajar con fuerza. Tanto las máximas como las mínimas.