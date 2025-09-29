Alcorcón: una reyerta multitudinaria acaba con dos heridos graves y nueve detenidos

Dos varones han resultado heridos de gravedad, uno de ellos por arma blanca, durante el transcurso de una reyerta multitudinaria entre dos grupos de jóvenes de entre 17 y 18 años en la localidad de Alcorcón, donde la Policía Nacional ha detenido a nueve varones.

Los hechos ocurrieron durante este domingo, en torno a las diez y media de la noche, cuando los agentes fueron alertados de una pelea multitudinaria entre dos grupos de jóvenes en las inmediaciones de la estación de Metro Puerta del Sur, según han trasladado a Efe fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Durante la reyerta hubo dos heridos de distinta gravedad: uno de ellos que fue atendido por diversas contusiones y heridas; y otro con una herida en el costado, con afectación al pulmón derecho, como consecuencia de un ataque con arma blanca, que fue trasladado al hospital con pronóstico potencialmente grave.

Como consecuencia de esta reyerta, la Policía Nacional ha detenido a un total de nueve jóvenes de entre 17 y 18 años, todos ellos varones, pero las fuentes policiales no confirman si la reyerta está relacionada con bandas juveniles.

Entre los detenidos se encuentra el presunto autor del apuñalamiento, que ha sido acusado de tentativa de homicidio. Además, los agentes también localizaron el arma blanca, un cuchillo, en las inmediaciones de la reyerta.

En agosto pasado, los agentes de Policía Nacional ya tuvieron que intervenir en otra reyerta que tuvo lugar junto a la estación de Metro Parque Lisboa, donde un hombre de 30 años tuvo que ser trasladado con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre tras ser apuñalado en el ojo y un segundo herido sufrió un botellazo.