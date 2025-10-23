Alcorcón: vandalizadas las sedes de PP y Vox con pintadas de "nazis" y "fascistas"

Los grupos municipales de PP y Vox en Alcorcón han denunciado que sus respectivas sedes amanecieron ayer miércoles vandalizadas con diversas pintadas con insultos de "nazis" y "fascistas", así como cerraduras inutilizadas, en un mismo 'modus operandi' que apunta a los mismos autores.

En el caso de la sede del PP, situada en la calle Sierra de la Pedriza, 6, además de dejar las "cerraduras inutilizadas", han aparecido una serie de pintadas con lemas como 'Alkorkon libre de fascistas' y un símbolo nazi tachado.

Según las imágenes que han distribuido a través de sus redes sociales, también han aparecido insultos y amenazas contra la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, con inscripciones como "Ayuso hija de puta" o "7.291 razones. Asesinos", además de una diana.

Desde el PP han insistido en que "los discursos y las acciones radicalizadas de algunos líderes locales, derivan en serios problemas que quiebran la convivencia pacífica que desean la inmensa mayoría de nuestros vecinos".

Por ello, desde la formación 'popular' han pedido a la alcaldesa, Candelaria Testa, y al concejal de Seguridad, David López, que "condenen públicamente estos actos" y "garanticen que Alcorcón no quede en manos de quienes anteponen el odio a las personas y a la palabra, frente a quienes defendemos la libertad y la convivencia".

Por su parte, desde Vox Alcorcón también han denunciado que la sede del grupo municipal también ha amanecido este miércoles vandalizada con las mismas pintadas, como 'Alkorkon libre de fascistas' y símbolos nazis, además de un 'Pedro puto nazi'.

Este último insulto va dirigido directamente contra el portavoz de Vox en Alcorcón, Pedro Moreno, quien también ha denunciado que han dejado inutilizadas las cerraduras, en un 'modus operandi' idéntico al de la sede del PP, por lo que podría tratarse de las mismas personas.

"Me llaman nazi y nos llaman fascistas. Estos piojosos se piensan que me van a amedrentar con sus pintaditas y porque nos llenen de silicona y palillos las cerraduras del local de Vox Alcorcón. "Serán los mismos que me envían mensajes por privado con trolls amenazándome con darme dos tiros o con apuñalarme", ha añadido Moreno.