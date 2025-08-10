Alerta por un incendio de vegetación en la M-45, a la altura del kilómetro cinco

Bomberos de la Comunidad de Madrid, agentes y brigadas forestales trabajan en la extinción de un incendio de vegetación cercano a la carretera M-45.

En este sentido, Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha pedido a la ciudadanía mucha atención si circulan por esta vía.

Especialmente han pedido cuidado por el kilómetro 5 de la citada carretera.