Alerta por un incendio de vegetación en la M-45, a la altura del kilómetro cinco

Los bomberos de la Comunidad de Madrid, Agentes Forestales y Brigadas Forestales están trabajando en la zona

  • Miranda Valliniello
Bomberos de la Comunidad de Madrid, agentes y brigadas forestales trabajan en la extinción de un incendio de vegetación cercano a la carretera M-45.

En este sentido, Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha pedido a la ciudadanía mucha atención si circulan por esta vía.

Especialmente han pedido cuidado por el kilómetro 5 de la citada carretera.

