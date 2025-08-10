Sucesos
Alerta por un incendio de vegetación en la M-45, a la altura del kilómetro cinco
Los bomberos de la Comunidad de Madrid, Agentes Forestales y Brigadas Forestales están trabajando en la zona
Bomberos de la Comunidad de Madrid, agentes y brigadas forestales trabajan en la extinción de un incendio de vegetación cercano a la carretera M-45.
En este sentido, Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha pedido a la ciudadanía mucha atención si circulan por esta vía.
Especialmente han pedido cuidado por el kilómetro 5 de la citada carretera.

