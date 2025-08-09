Alerta en Madrid este sábado por la llegada de una masa de aire africano: estas son las recomendaciones

No da tregua. La ola de calor trae a Madrid un sábado marcado de nuevo por las altas temperaturas, con otro aviso naranja en toda la región por calor intenso, que podría dejar valores de hasta 40 ºC en los valles del Tajo, Jarama y Henares, y con mínimas que sobrepasarán holgadamente los 20 ºC.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activo el aviso naranja entre las 13.00 y las 21.00 horas, ya que se esperan hasta 38 ºC en la sierra y hasta 40 ºC en el resto de la Comunidad.

El cielo, según el pronóstico, estará poco nuboso, aumentando la nubosidad de evolución a partir de mediodía, sin descartarse algún chubasco disperso o alguna tormenta ocasional en la sierra norte.

No se esperan muchos cambios en los termómetros: las máximas llegarán a 37 ºC en zonas bajas de las sierra y a los 40 ºC en zonas bajas de los valles del Tajo, Jarama y Henares, y las mínimas superarán los 20 ºC en toda la Comunidad, en algunas zonas llegando casi a los 25 ºC.

Por poblaciones, los termómetros oscilarán entre los 24ºC y los 38ºC en Madrid; los 20ºC y 40ºC en Alcalá de Henares; los 22ºC y los 40ºC en Aranjuez; 22ºC y los 38ºC en Collado Villalba; los 23ºC y los 39ºC en Getafe y 23ºC y los 39ºC en Navalcarnero.

Aire africano

La Comunidad de Madrid ha activado un aviso a la población ante la previsión de la llegada de una masa de aire africano este sábado a la región que afecta a la calidad del aire y a la salud de la población, especialmente a los más vulnerables.

Según la información facilitada por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el aviso se extenderá hasta el lunes, 11 de agosto. Durante estas jornadas podrían registrarse en la zona centro de la Península Ibérica concentraciones de polvo a nivel de superficie entre 5 y 50 microgramos/metro cúbico.

La entrada de aire africano prevista, con concentraciones de polvo en superficie, puede afectar a la salud de la población, especialmente de las personas más vulnerables.

En este sentido, desde Madrid Salud se aconseja a la población evitar la práctica de ejercicio físico al aire libre y, en caso de presentar dificultad respiratoria, acudir a un centro de salud o alertar al 112.

Además, con objeto de reducir los niveles de partículas en el aire ambiente, se recomienda a la población la utilización del transporte público.