Alerta naranja en Madrid por la ola de calor: se anuncia la llegada de chubascos aislados

Un inicio de semana con el mismo calor que al final de la semana pasada. Aunque queda el consuelo de que en los próximos días, las altas temperaturas remitirán. Por lo pronto, el calor no da tregua y los mercurios vuelven a los 40 ºC hoy lunes en muchos puntos de la Comunidad de Madrid, que un día más volverá a estar en aviso naranja por altas temperaturas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El aviso estará activo de 13:00 a 21:00 horas, intervalo en el que se esperan máximas de hasta 37 ºC en el área de la sierra y de hasta 39 ºC en el resto de la región, aunque los termómetros marcarán 40 ºC localmente en muchos puntos del centro y del sur.

Un día más lucirá el sol, con intervalos nubosos de evolución, más abundantes en la sierra, donde no se descarta algún chubasco aislado o tormenta ocasional.

Además, soplará viento flojo variable, con predominio de la componente sur en horas centrales del día y de la componente norte al final.

Los termómetros oscilarán entre los 25ºC y los 39ºC en Madrid; los 22ºC y 40ºC en Alcalá de Henares; los 23ºC y los 40ºC en Aranjuez; 21ºC y los 38ºC en Collado Villalba; los 25ºC y los 40ºC en Getafe y 25ºC y los 39ºC en Navalcarnero.

Este martes las máximas caerán tres grados en la región madrileña y las previsiones apuntan a posibles chubascos. Una situación, de bajada térmica, que se mantendrá durante la mitad de la semana, y oscilará, aunque no alcanzará los 40 grados de máxima padecidos estos días.