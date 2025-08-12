Alerta naranja: una masa de aire africano toma hoy Madrid

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activado un día más el aviso naranja por calor en todo el territorio de la Comunidad de Madrid por temperaturas que alcanzarán este martes los 40ºC salvo en la Sierra, donde se quedarán en el nivel amarillo con valores de 36ºC.

Así, el episodio de ola de calor continúa, aunque dará pequeño un respiro térmico para este miércoles en toda España. Con todo, la Aemet prevé que las máximas volverán a subir el jueves.

En Madrid, los avisos de este martes estarán activos desde las 13.00 hasta las 21.00 horas en toda la región, con termómetros que marcarán máximas de 36ºC en la Sierra de Madrid y de 39ºC en el área metropolitana y del Henares, así como en las comarcas Sur, Vegas y Oeste.

La Comunidad de Madrid ha activado un aviso a la población ante la previsión de la llegada de una masa de aire africano este martes a la región que afecta a la calidad del aire y a la salud de la población, especialmente a los más vulnerables.

Según la información facilitada por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), durante esta jornada podrían registrarse en la zona centro de la Península Ibérica concentraciones de polvo a nivel de superficie entre 5 y 200 microgramos/metro cúbico.

La entrada de aire africano prevista, con concentraciones de polvo en superficie, puede afectar a la salud de la población, especialmente de las personas más vulnerables.

En este sentido, desde Madrid Salud se aconseja a la población evitar la práctica de ejercicio físico al aire libre y, en caso de presentar dificultad respiratoria, acudir a un centro de salud o alertar al 112.

Además, con objeto de reducir los niveles de partículas en el aire ambiente, se recomienda a la población la utilización del transporte público.

Los termómetros oscilarán entre los 25ºC y los 39ºC en Madrid; los 22ºC y 40ºC en Alcalá de Henares; los 23ºC y los 40ºC en Aranjuez; 22ºC y los 38ºC en Collado Villalba; los 24ºC y los 39ºC en Getafe y 23ºC y los 39ºC en Navalcarnero.