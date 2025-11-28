Alfonso Serrano acusa a la EMV de Rivas-Vaciamadrid de ser "el mayor nido de corrupción de la región"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado este viernes "el mayor nido de corrupción y nepotismo" de la izquierda con la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS) en Rivas Vaciamadrid y ha avisado de que se va a saber "toda la verdad".

Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas después de que el juez de Instrucción número 48 de Madrid haya ordenado el embargo de bienes de la EMV de Rivas Vaciamadrid para satisfacer una deuda de 3,3 millones de euros con la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid.

"Tenemos un drama con la situación de la vivienda, pero ese drama no afecta a los cargos públicos de la izquierda de Rivas-Vaciamadrid, quienes todos han tenido durante muchos años acceso a una vivienda de protección pública", ha reprochado el 'número dos' del PP de Madrid.

Así, ha subrayado que la justicia ha obligado a la Empresa Municipal de la Vivienda a devolver, con el riesgo de ser embargada, tres millones de euros a la Comunidad de Madrid. "Y que pueden ser incluso seis millones si siguen adelante otros procedimientos", ha alertado.

Por ello, Serrano ha censurado que familiares de cargos públicos y de concejales de IU, del PSOE y de Más Madrid "se han beneficiado de pisos de protección pública". "La izquierda del Ayuntamiento de Rivas está muy nerviosa, y eso es porque más pronto que tarde se va a saber toda la verdad de lo que ha ocurrido en la Empresa Municipal de la Vivienda", ha afirmado.