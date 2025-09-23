Almeida apunta a Pedro Sánchez y Begoña Gómez para la comisión sobre prostitución: "Son expertos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lanzado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, deberían ser llamados cuando se tramite en el Congreso la ley relativa a la prostitución "porque no parece que haya expertos mucho más cualificados en este país para hablar de ese tema".

Preguntado en Barajas por el piso en el que reside la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el hecho de que a su pareja se le haya abierto juicio oral por un presunto fraude fiscal así como supuesta pertenencia a grupo criminal, Almeida ha contestado que "la única certeza es que el presidente del Gobierno residía en una casa pagada con cargo a un prostíbulo".

En cambio, el primer edil ha calificado de "bulo que se ha puesto en marcha que la presidenta de la Comunidad de Madrid reside en un ático de esas características y pagado con dinero fraudulento". "De eso no tenemos ninguna prueba", ha continuado.

"De lo que sí tenemos es la certeza de que el presidente del Gobierno ha vivido en una casa pagada con cargo a un prostíbulo y que su mujer ejercía como contable de un prostíbulo. ¿Qué consecuencias debe tener eso? Que cada uno lo analice pero cuando se tramite la ley antiprostitución en el Congreso de los Diputados quizás a quien debieran llamar es a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez porque no parece que haya expertos mucho más cualificados en este país para hablar de ese tema que aquella que era contable de un prostíbulo y que aquel que es partícipe a título lucrativo de ese prostíbulo o prostíbulos, que parece que no sólo era uno", ha manifestado.