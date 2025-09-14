Almeida culpa a Sánchez del caos de la Vuelta: "Madrid se ha desbordado de violencia"

“Madrid no se ha desbordado de manifestantes, Madrid se ha desbordado de violencia”, ha dicho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras verse interrumpida la Vuelta Ciclista tras los graves disturbios registrados. El regidor no ha dudado en señalar a Pedro Sánchez como “directo responsable de lo que ha pasado y de lo que todavía puede pasar en las calles de Madrid” y definió lo ocurrido como “uno de los días más tristes desde que soy alcalde”.

El alcalde denunció la gravedad de lo ocurrido en la prueba deportiva en la que "se ha tirado a ciclistas a la calzada, se ha empujado a varios, se han inundado las calles de chinchetas y de cristales para que no pudieran pasar o para que, si pasaban, tuvieran peligro para su integridad física”. Y añadió un detalle especialmente grave: que algunos de los manifestantes celebraron los incidentes “como un triunfo, incluyendo al presidente del Gobierno”.

Almeida habló de una ciudad “absolutamente desamparada durante tres semanas” y denunció la falta de contundencia del Ejecutivo frente a unos disturbios que, en su opinión, “han vencido al deporte y han reventado la Vuelta Ciclista a España”. No obstante, el alcalde quiso diferenciar entre quienes protestan pacíficamente y quienes han recurrido a la violencia: “La contundencia tiene que ir contra los violentos, no contra los que protestan pacíficamente”.

“Hago responsable al presidente del Gobierno por sus irresponsables declaraciones esta mañana incitando a los manifestantes aquí en Madrid, sabiendo que había una ciudad blindada y que estábamos preocupados”, manifestó.

Los dardos del alcalde no fueron solo dirigidos al presidente del Ejecutivo, también cargó contra la izquierda en su conjunto.En su intervención cargó también contra la izquierda que, según él, ha alentado la protesta. “Me indigna la imagen de Irene Montero tratando de parar una carrera. Irene Montero, Arnaldo Otegi… se han juntado todos los sospechosos habituales: Sánchez, Irene Montero, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Arnaldo Otegi… todos. Y al final lo han conseguido: reventar la Vuelta”.

Almeida insistió en que la motivación de esas protestas no es la causa palestina, sino la política interna española: “Les importa más el aprovechamiento político interno que el sufrimiento de Gaza. Que nadie piense que sufren por Gaza más que por los problemas políticos que tienen en estos momentos en España, que son los que de verdad les han llevado a comportarse de la manera tan irresponsable como lo han hecho”.

Más allá de las críticas, el alcalde quiso reconocer la labor de la organización de la carrera y de su director, a quienes agradeció “el trabajo extraordinario que han hecho contra todas las circunstancias que han tenido que afrontar”. Pero, muy a su pesar, “Hoy la violencia ha vencido al deporte; hoy los disturbios han vencido a la Vuelta Ciclista a España”, sentenció.