Almeida insta a Mónica García a centrarse en atender las reclamaciones de los médicos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido este martes a la ministra de Sanidad, Mónica García que "asuma sus competencias", que deje la "altanería, la arrogancia" y se "olvide" de que fue líder de la oposición en la Comunidad de Madrid.

Así lo ha manifestado Almeida en declaraciones a los medios, tras su visita a los comerciantes del mercado de Navidad de la plaza Mayor, en la misma jornada en la que médicos de toda España han comenzado cuatro días de parón consecutivos contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad y para reivindicar uno propio que reconozca sus particularidades en la que supone la tercera huelga de batas blancas en seis meses.

"Cuando a uno le organizan una huelga los médicos, y creo que no es la primera huelga que le organizan a Mónica García, a lo mejor hay que dejar la altanería, la arrogancia y a lo mejor hay que dejar también la oposición al Gobierno de la Comunidad de Madrid para solucionar los problemas de los médicos", ha apuntado el alcalde madrileño.

Asimismo, ha pedido a García que se "olvide" que fue líder de la oposición de Más Madrid, que olvide "si quiere volver a la Asamblea de Madrid" y que se centre en una cuestión fundamental como es el sistema de salud en España.

"Lo que debería hacer la ministra de Sanidad es asumir sus competencias, dejar de manifestarse contra la Comunidad de Madrid, saber que hay dos territorios que están gestionados por el ministerio directamente, que son Ceuta y Melilla, que mire las cifras de Ceuta y Melilla desde el punto de vista de asistencia sanitaria y que, por tanto, se ocupe de lo que son verdaderamente sus competencias", ha dicho el alcalde madrileño.

Además, Almeida ha dicho que "todos dormiríamos mucho más tranquilos" si García, "en vez de arremeter contra la Comunidad de Madrid, lo que hiciera fue dar mejores condiciones a los médicos en España".