Almeida saca pecho: ha cumplido el 95% de sus medidas y pone el acento en la vivienda

La intención es que fuera un debate constructivo, ajeno al ruido político nacional. Al fin y al cabo, desde el PP de la capital consideran que los datos hablan por si solos. Con ese ánimo compareció el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al Pleno del Estado de la Ciudad: para defender una gestión que ha convertido a la capital en "la ciudad más pujante y más vibrante que hay en estos momentos en Europa".

El regidor asegura que, por el momento, se han cumplido el 95% de las 300 medidas con las que se presentó a las elecciones de junio de 2023: 286 ejecutadas o actualmente en ejecución. Repasó todas las áreas: seguridad y emergencias, movilidad y medio ambiente, políticas sociales, cultura... Pero entre todas las materias, el alcalde quiso detenerse en una que especialmente preocupa a los madrileños: la vivienda." Nosotros no mentimos a los madrileños, no damos cifras falsas pero sí podemos decir que Madrid va a ser la primera ciudad en construcción de vivienda asequible a lo largo de la próxima década en Europa. Esta es una realidad incontestable", afirmó tajante.

Así, "por primera vez", la capital va a alcanzar las 10.000 viviendas de parque público", dijo, desgranando las cifras de la EMVS Madrid. Así, a las ejecuciones y licitaciones, se sumará la rehabilitación de 20.000 más, de forma que, al final del mandato, se cumplirá el compromiso de 160.000 viviendas. "La inversión de Madrid en políticas de vivienda ha sido superior a las siguientes 15 ciudades de España juntas en población", afirmó.

A esto, se suman los recientes desbloqueos urbanísticos, que permitirán "tener suelo apto para construir 90.000 viviendas en la ciudad de Madrid". "En estos momentos estamos desarrollando instrumentos que permitirán el desbloqueo de otras 80.000 viviendas".

En materia medioambiental remarcó varios hitos. El principal, el cumplimiento de la directiva europea de calidad del aire, algo que se viene produciendo desde 2022 y que el regidor cree que tiene su origen en la estrategia medioambiental Madrid 360. Del mismo modo, recordó el "récord" de usuarios de Bicimad, con un millón y medio de viajes anuales, y la flota "100% limpia" de la EMT, que también registró récords con 475 millones de viajeros durante el pasado año.

En cuanto a las políticas sociales, Martínez-Almeida también quiso detenerse en los datos, debido a que muchos de los ataques de la izquierda van por ese flanco. Desde 2019, año en el que se estrenó como alcalde, la capital ha incrementado su gasto social más de un 40%, lo que se traducido en el doble de la repercusión per cápita: 283 euros por habitante. De hecho, recordó que en 2024 se superaron los 980 millones de gasto social, la cifra más alta de la historia. En esa línea, ha defendido la puesta en marcha del Plan de Fomento de la Natalidad, dotado con más de 1.200 millones de euros, y la próxima puesta en marcha del Servicio de Atención y Orientación a Familias con Hijos con Discapacidad.

Gaza entra en el Pleno

Frente al discurso de los logros de Almeida, la portavoz socialista, Reyes Maroto, fue con artillería pesada. Con una chapa en la solapa por Palestina, y la kufiya cubriendo su escaño, Maroto le recriminó a Almeida su "silencio" ante lo que está ocurriendo en Gaza, le acusó de no invitar al Pleno al delegado del Gobierno, Francisco Martín, y afeó el "sectarismo" del presidente del Pleno, Borja Fanjul, debido al último encontronazo que mantuvieron ambos. La socialista hizo hincapié en las últimas declaraciones del alcalde, en las que no ha confirmado que vaya a presentarse en 2027. "Es usted el que ha puesto fin a la era Almeida. Y si no quiere continuar lo que tiene que decirnos es cuándo presentará su dimisión. Los madrileños merecen respeto y claridad, no dudas ni maniobras políticas que sólo debilitan la confianza en las instituciones", reclamó.