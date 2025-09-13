Alta costura al aire libre: Madrid es Moda celebra su aniversario frente al Palacio Real

Madrid se convierte, un septiembre más, en capital de la moda de autor. El proyecto Madrid es Moda, impulsado por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) con el apoyo del Ayuntamiento, celebra su décimo aniversario con una edición especial que desplegará, del 13 al 16 de septiembre, un calendario vibrante de desfiles, presentaciones y experiencias en rincones únicos de la ciudad.

El gran pistoletazo de salida será hoy, a las 19:30 horas, con un desfile urbano en los Jardines de la Plaza de Oriente, un escenario natural escoltado por el Teatro Real, el Palacio Real y la estatua de Felipe IV. Allí, más de 20 diseñadores rendirán homenaje a los oficios que sostienen la moda y a la ciudad que arropa y acoge el talento creativo.

Durante los días siguientes, las colecciones tomarán espacios singulares como la escalinata del Museo Arqueológico Nacional (Devota & Lomba), el Claustro del Pozo del IES San Isidro (Duyos), el patio de las Salesas (Maison Mesa) o el Palacete de Villa Rosa (María Lafuente). Habrá estrenos como la primera línea bridal de Moisés Nieto, un shooting en directo de Roberto Torretta en su propio atelier y la colaboración cápsula entre Daniel Chong y el artista Okuda San Miguel.

La programación se completa con performances, exposiciones y propuestas que funden arte, moda y ciudad. Oteyza presentará su colección Trazas en diálogo con la obra fotográfica de Ortiz Echagüe; Dominnico compartirá su visión de la moda como herramienta social en colaboración con Ayuda en Acción; y Eduardo Navarrete estrenará su primer fashion film sobre el proceso creativo de su colección Musas.

Además, Madrid es Moda Hub reunirá lanzamientos, pop ups, talleres abiertos y hasta una exposición colectiva de joyeros que reivindican el broche como pieza artística. A todo ello se suman citas como la presencia de la Semana Internacional de la Moda Flamenca o la experiencia inmersiva de Isla Bonita Moda en la Serrería Belga. La celebración convierte a Madrid en escaparate del diseño.