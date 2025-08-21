La alta velocidad Madrid-Galicia recupera hoy la normalidad

Los trenes habituales en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia circularán este jueves con normalidad en sus horarios programados, según ha comunicado Renfe, que ha señalado que, si fuese necesario, "se prevé reforzar el servicio con trenes especiales para facilitar los desplazamientos y atender la demanda acumulada".

Así lo ha indicado la compañía ferroviaria en su cuenta de 'X', tras la reanudación del servicio de esta línea, que tras siete días cortada por los incendios, volvió a estar operativa a las 17.00 horas de ayer tras la mejora de la evolución de los incendios en Galicia y Castilla y León. Renfe ha confirmado que un tren saldrá con normalidad de Madrid a las 10.30 horas, con parada en Zamora y la llegada está prevista en Ourense a las 12.45 horas.

En sentido contrario, un tren con origen Ourense arrancará su viaje a las 17.30 con parada en Zamora y llegada a Madrid programada a las 19.45 horas. Además, Renfe ha avisado que se reforzarán "con más plazas" el tren Madrid-Ourense de las 13.30 horas y el tren Ourense-Madrid de las 12.57 horas.