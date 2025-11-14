La alternativa a Cortylandia 2025 sin aglomeraciones ni esperas: está en Madrid

La Navidad en Madrid está a la vuelta de la esquina. Con la apertura del primer mercadillo navideño de 2025 y el encendido de luces el próximo 22 de noviembre, la capital está lista para recibir la época del año más familiar en España. Entre los clásicos madrileños se encuentra Cortylandia, el espectáculo de El Corte Inglés de Preciados. Disponible a partir del 28 de noviembre, año tras año reúne a miles de personas impresionadas por los personajes y canciones navideñas.

Sin embargo, su popularidad implica largas colas y aglomeraciones, obligando a que muchos busquen otras alternativas más cómodas y completas. Una de ellas se encuentra a escasos minutos del centro y es conocida como la Capital Europea de la Navidad. Con una combinación espectacular de luces, música, mercadillos y atracciones, se ha convertido en la experiencia navideña perfecta para todas las edades.

Mágicas Navidades en Torrejón de Ardoz

Desde hace años, el recinto ferial de Torrejón se transforma en un enorme parque temático lleno de experiencias, espectáculos y momentos inolvidables. En 2024, más de 500.000 visitantes disfrutaron de esta propuesta única, consolidando su popularidad entre los españoles. Este año, Torrejón tenía previsto abrir sus puertas del 14 de noviembre al 6 de enero, permitiendo a los asistentes visitarlo durante más de siete semanas.

No obstante, la previsión meteorológica ha obligado a posponer la inauguración oficial del Parque de las Mágicas Navidades. Según ha informado el Ayuntamiento, los organizadores han decidido que se trasladará al 21 de noviembre a las 18:30 horas, con el tradicional encendido de luces y otras sorpresas preparadas por la organización.

Parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz Mágicas Navidades

Novedades y experiencias de 2025

Entre las grandes novedades de esta edición destaca el 'Vuelo de Santa', incluido en la entrada general. Cada noche, durante un momento mágico, el trineo de Papá Noel se eleva sobre el parque, cruzando el cielo y creando un espectáculo único. También vuelve la 'Puerta Mágica', pero con una nueva temática. Con un videomapping de 1.000 metros cuadrados protagonizado por Casca y Nueces, dos entrañables osos que guían a los visitantes por la historia de un castillo de sueños. Desde ahí, se puede visitar en el Paseo Linternas de Asia, con grandes figuras luminosas, y el Laberinto Mitológico, un espacio lleno de criaturas fantásticas.

Otras novedades incluyen la pista de hielo sobre un lago diseñada por el patinador Javier Fernández, y la cuarta edición del Ice Festival, la mayor exposición de figuras de hielo de Europa, este año con temática de héroes y villanos. También se puede disfrutar de la Casa de la Navidad, el Camino de Belén, el Bosque de Estrellas y la zona de atracciones, que cuenta con noria gigante, tiovivos y montañas rusas para todas las edades.

Horarios, precios y compra de entradas

El parque que abrirá del 21 de noviembre al 6 de enero con horarios de 16:00 a 23:00 horas, de domingo a jueves y, de 16:00 a 00:00 horas, los viernes y sábados. Las entradas se pueden adquirir online en la página web oficial del Parque Mágicas Navidades, lo que permite evitar colas en la entrada y garantiza el acceso el día elegido.

La entrada general parte de 4,50 euros, siendo gratuita para menores de 2 años. También existen entradas VIP, con acceso prioritario, plazas de parking y zonas exclusivas, por 55 euros. En cambio, para los empadronados en Torrejón de Ardoz, la entrada es totalmente gratuita. Además, El parque se encuentra a 100 metros de la estación de Cercanías de Renfe, facilitando su acceso en transporte público.