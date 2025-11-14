Los aparejadores madrileños se alían con Iberdrola

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid ha suscrito un acuerdo de colaboración con Iberdrola que permitirá a las comunidades de propietarios rentabilizar parte de sus inversiones en obras de rehabilitación energética a través de la venta de los Certificados de Ahorro Energético (CAE).

Este convenio representa un importante avance en la amortización de las inversiones en eficiencia energética del parque residencial madrileño, al permitir que las comunidades de propietarios puedan obtener un retorno económico adicional derivado de las mejoras energéticas implementadas en sus edificios. Los arquitectos técnicos colegiados, gracias a su capacitación profesional y conocimiento técnico, son pieza clave para el asesoramiento y gestión la tramitación de los CAE.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso que ha contraído el sector de la edificación con la transición energética, que culminará en el año 2050 con la descarbonización total del parque inmobiliario. El acuerdo beneficiará tanto a las comunidades de propietarios, que verán mejorada la rentabilidad de sus inversiones en rehabilitación, como al conjunto de la sociedad, al impulsar actuaciones que favorecen la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.

¿Qué son los Certificados de Ahorro Energético (CAE)?

Los Certificados de Ahorro Energético son documentos que acreditan la reducción del consumo de energía en un edificio tras una rehabilitación energética. En el caso de las comunidades de vecinos, los certificados se pueden obtener al realizar mejoras en la eficiencia de las zonas comunes, actuaciones en la envolvente, o instalar sistemas de energía renovable.

Una vez realizadas las actuaciones de reforma, se efectúa una auditoría por profesionales certificados para revisar el consumo energético antes y después de la rehabilitación. Si se verifica la reducción del consumo, se emite entonces el Certificado de Ahorro Energético. Una de las ventajas de estos certificados es que los clientes pueden venderlos y recibir el dinero en un corto periodo de tiempo, en contraste con las ayudas y subvenciones tradicionales.