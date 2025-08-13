Un arco fotovoltaico, posible origen del incendio de Tres Cantos

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, señaló este miércoles que todo apunta a que el incendio declarado en Tres Cantos pudo originarse por un arco fotovoltaico. La hipótesis es que un arco fotovoltaico generado en algún punto de una instalación solar podría haber prendido vegetación seca próxima. No obstante, precisó que la investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil continúa abierta y todavía no se ha confirmado al 100%.

En una entrevista en TVE, recogida por Servimedia, Martín destacó que la evolución durante la noche fue “favorable” gracias a que no se cumplieron las previsiones de fuertes vientos y tormenta seca. También influyó la lluvia caída el día anterior, que ayudó a enfriar los rescoldos.

Estas circunstancias han permitido desactivar la participación de la Unidad Militar de Emergencias (UME). A pesar de ello, advirtió de que la Comunidad de Madrid continúa en riesgo “muy alto” de incendios, por lo que pidió a la ciudadanía extremar la precaución y seguir siempre las indicaciones de los servicios de emergencias.

Martín lamentó el fallecimiento de Mircea, un hombre de 50 años que sufrió graves quemaduras en el siniestro. Relató que la Guardia Civil lo encontró ya herido de extrema gravedad y lo evacuó por vía aérea en una operación “heroica”, aunque falleció posteriormente en el hospital. También expresó sus condolencias por la muerte de un operario en León. “El fuego causa consecuencias terribles y en este caso, en Madrid, la historia es dramática”, subrayó.