Así es "Brilla Zoo", el gran recorrido inmersivo por la naturaleza en Getafe

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Getafe ha anunciado una nueva propuesta para esta Navidad, "Brilla Zoo", un espectáculo con 14 paradas de animales iluminados en torno a los lagos del parque de La Alhóndiga, que abrirá del 5 de diciembre al 6 de enero.

El concejal de Cultura, Luis Domínguez, ha desgranado que se trata de un "espectáculo inmersivo" que convertirá el entorno natural de los lagos en "un recorrido de luz, sonido y fantasía que promete asombrar a miles de vecinos y visitantes".

La propuesta, formada por 14 estaciones temáticas inspiradas en el reino animal, ocupará más de 2.000 metros cuadrados a lo largo de un itinerario de 700 metros, con proyecciones navideñas sobre una pantalla de agua en el lago y zonas de efectos visuales.

El recorrido podrá realizarse en dos horas, según las previsiones, y el horario será de 17:30 horas a 23 horas. Todo ello se complementará con espacios de ocio y restauración para toda la familia.

"Con esta propuesta, Getafe vuelve a reinventar su Navidad para sorprender a nuestros vecinos, queremos que las familias vivan la ilusión de estas fechas de una forma diferente, con una experiencia más inmersiva convierta a Getafe en destino navideño de referencia", ha señalado Domínguez.

Mientras dure el montaje, el Parque de La Alhóndiga seguirá siendo accesible en su perímetro durante estas semanas. No obstante, los espacios cercanos al lago estarán acotados para disfrutar de 'Brilla Zoo'.

Montajes aéreos

Otro enclave que se potenciará esta Navidad será la plaza de España, un espacio que incluirá dos grandes montajes de teatro aéreo.

De esta manera, el 19 de diciembre llegará 'Aria', un espectáculo visual inspirado en Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. El montaje combina ballet aéreo, música y luz en una coreografía poética sobre la armonía con la naturaleza.

Y el 3 de enero, el público podrá disfrutar de 'Verne', un viaje fantástico basado en las novelas del célebre escritor, donde globos, submarinos y cohetes cobrarán vida en el cielo getafense.

"La Navidad de Getafe da un paso más y sorprende en esta edición con el espectáculo inmersivo 'Getafe Brilla', un evento que une emoción, arte y tecnología en una experiencia inolvidable", han señalado desde la Concejalía de Cultura.