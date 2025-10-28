Así es el café comestible que Zara ha lanzado por tiempo limitado en Madrid

El café es una de las bebidas más consumidas del mundo. En diferentes formatos, ofrece beneficios como mejorar el rendimiento físico, proteger de ciertas enfermedades crónicas y neurodegenerativas y sobre todo, es una fuente rica en antioxidantes. Sin embargo, su consumo debe ser moderado y teniendo en cuenta que puede producir efectos secundarios. Aunque el tipo más consumido en España es el café con leche, las nuevas tendencias también han introducido nuevos sabores y modelos de consumir esta bebida.

Más allá de la forma de presentar el producto las cafeterías tradicionales también han cambiado, no solo su apariencia, sino su ubicación. Aparentemente, se pueden encontrar cafeterías en sitios de restauración, comercio o barrios de toda la vida. Por sorpresa, una de las empresas más influyentes de España han innovado con una propuesta única y diferente en Madrid.

La primera cafetería de una marca de ropa

Zacaffé es la primera cafetería que abre la tienda de ropa Zara. La marca por excelencia de Inditex se ha lanzado al ámbito de la restauración, con una apuesta clara por el café de especialidad, de la mano de tostadores gallegos Waco Coffee y uno de los mejores obradores de Madrid, Ciento treinta grados. Ubicada en pleno centro de la ciudad, la cafetería se encuentra en el primer Zara Man de Madrid. Sin embargo, cuenta con un local único al que se puede acceder desde la calle o desde la propia tienda.

Casi un año después de su apertura, ha tenido una muy buena acogida por los clientes de Inditex. El diseño es obra de la agencia 'Art Recherche et Industrie', que ha recurrido al estilo neomudéjar como claro guiño a la Casa Árabe de Madrid. Todo el concepto resulta acogedor, íntimo y perfecto para degustar café local y repostería de calidad en un entorno de estilo.

Zacaffé en Madrid Zara

El café comestible de Zara

A través de redes sociales, Zacaffé ha sido todo un éxito, atrayendo a perfiles internacionales que visitan la capital. De todos los modelos de café, esta cafetería ha innovado creando un producto que puedes beber y comer. Así lo ha anunciado la cuenta Planes con Barby Gant en TikTok: “Estáis tardando en ir a Zara y pediros el pumkin spice latte que tiene el vaso comestible”. Los únicos cafés disponibles con la opción de un vaso comestible, son los siguientes:

Pumkin Spice Latte : Café, leche, calabaza, especias, galleta de jengibre

: Café, leche, calabaza, especias, galleta de jengibre Mexican Hot Chocolate : Cacao, leche, caramelo salado, cayena

: Cacao, leche, caramelo salado, cayena Calabaza Caramel Chai: Chai, leche, calabaza, caramelo, salado

Precio y ubicación de Zacaffé en Madrid

Parece ser que sólo estarán disponibles por tiempo limitado, por lo que no hay que esperar para probarlos. Según la información que da Barby Gant en TikTok, están disponibles desde 6 euros, las tres opciones. Zacaffé se encuentra en la calle Hermosilla en pleno barrio de Salamanca y abre: de lunes a sábado, 10:00 a 20:00h y, domingos de 12:00 a 21:00 h.