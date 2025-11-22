Así es la exclusiva colaboración que une la alta perfumería con dulces artesanales esta Navidad

¿A qué huele la Navidad? A almendras recién tostadas, a dulces artesanales y a ese aroma cálido que nos envuelve al entrar en una pastelería durante las fiestas. Este año, esa sensación se convierte en una experiencia sensorial única gracias a la colaboración entre Loewe Perfumes y la histórica pastelería La Duquesita.

La iniciativa surge de la unión entre el arte de la perfumería y la tradición pastelera, creando una edición limitada inspirada en la almendra. La colección incluye polvorones, galletas tipo teja y turrón, todos elaborados artesanalmente por La Duquesita y con la inspiración olfativa de la vela Loewe Sweet Almond, que combina la dulzura de la almendra con notas de caña de azúcar.

El polvorón de almendra con vainilla natural sorprende por su textura quebradiza y aroma envolvente, evocando la calidez de la Navidad. El turrón, elaborado con praliné de almendra, almendra marcona caramelizada y cobertura de chocolate de alta calidad, refleja la perfección estética y el cuidado artesanal que caracteriza a Loewe y a La Duquesita. Por último, las galletas tipo teja, pequeñas y crujientes, cierran la colección con sencillez y autenticidad, un homenaje a la tradición de la pastelería de Madrid.

Durante dos semanas (del 17 al 30 de noviembre), La Duquesita incorpora los diseños y el universo de Loewe, transformando su tienda en un espacio donde aroma y sabor se encuentran. Esta colaboración permite disfrutar de la Navidad de forma exclusiva, celebrando la creatividad, la artesanía y la excelencia de ambas casas.