Así es Mayrit, la tuneladora que ampliará la Línea 11 de Metro: "Un referente mundial"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido hoy al inicio del montaje de la tuneladora Mayrit, fabricada durante 20 meses en la ciudad alemana de Schwana, “un referente mundial de tecnología de excavación subterránea”, tal y como ha asegurado la jefa del Ejecutivo autonómico, que ha explicado que a partir de marzo trabajará en la perforación del subsuelo para ampliar la Línea 11 de Metro. Díaz Ayuso ha subrayado que hasta el momento ya se ha ejecutado el 43% de la obra de cinco estaciones de esta línea, dos de ellas nuevas (Comillas y Madrid Río) y tres de enlace (Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal), en una infraestructura que “reducirá la afluencia de viajeros de la L6 y ayudará a mejorar el tráfico entre el sur y el norte de la capital”, ha indicado. Cada componente de Mayrit se ha producido bajo estrictos estándares de calidad, en concreto, la rueda de corte ha sido diseñada específicamente para adaptarse a las condiciones geotécnicas y geológicas del terreno, compuesto por peñuelas, toscos y arcillas negras. Esta pieza central incorpora 54 discos o rippers, que permiten un trabajo más homogéneo y eficiente; 172 picas responsables de erosionar el suelo y, por último, 24 rastreles, que retiran el material conforme avanza la perforación. Después, los residuos se evacuarán mediante una cinta transportadora de 6 km de longitud.

Ayuso asiste al montaje de la tuneladora Mayrit que se incorpora a los trabajos de ampliación de la Línea 11 de Metro Diego Radamés Europa Press

El ensamblaje de esta máquina de última generación se está llevando a cabo a 27 metros de profundidad, punto donde se ubicarán las futuras vías de la prolongación de la L11. El traslado de esta infraestructura, de 98 metros de largo y 1.500 toneladas de peso, ha requerido una planificación logística minuciosa, tanto por sus dimensiones como por los 2.000 km de recorrido terrestre y marítimo necesarios para llevarla a su destino.

Seis kilómetros de excavación

Mayrit comenzará en marzo a excavar los 5.593 metros que separan la estación de Comillas de Conde de Casal, avanzando a un ritmo de 15 diarios, frente a los 10 mensuales que alcanza el método tradicional de pico y pala. Trabajará las 24 horas los siete días a la semana, operando en turnos continuos para maximizar la velocidad. Solo se detendrá para reemplazar las piezas desgastadas, aproximadamente cada 1.000 metros.

Asimismo, el Ejecutivo madrileño va a necesitar para construir el túnel 32.000 toneladas de acero y 210.000 metros cúbicos de hormigón. Este es solo el primer tramo de ampliación de la L11, un proyecto de mayor alcance que prevé 33 km y 20 estaciones para conectar Cuatro Vientos con Valdebebas, convirtiéndose, según Díaz Ayuso, en la “columna vertebral del Metro de Madrid”.

Reapertura 7B

La presidenta ha destacado la inversión en infraestructuras de 2024, con la reapertura del la Línea 7B del suburbano en noviembre entre Barrio del Puerto y Hospital del Henares; la inauguración en abril del tramo de la L3 hasta El Casar (Getafe), conectando con MetroSur, o el inicio en febrero de la prolongación de la L5 desde su cabecera en Alameda de Osuna hasta el aeropuerto de Barajas.