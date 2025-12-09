Así es la mujer que dirige Bernabéu Market: prima de Victoria Federica y experta en gastronomía madrileña

Madrid ha consolidado en los últimos años una escena gastronómica diversa y en expansión, donde los mercados y espacios culinarios innovadores se han convertido en referentes tanto para locales como para visitantes. La ciudad no solo ofrece restaurantes tradicionales, sino también conceptos que combinan variedad, accesibilidad y calidad en un mismo espacio.

El estadio Santiago Bernabéu ha ampliado su función deportiva para convertirse en un escenario de ocio y gastronomía. Se trata de un proyecto gastronómico que ha captado la atención de profesionales del sector y del ámbito social. Con más de 3.000 metros cuadrados, capacidad para 1.000 personas y una veintena de operadores, el Bernabéu Market se consolida como un referente en la capital.

El nuevo epicentro gastronómico de Madrid

El Bernabéu Market es un distrito gastronómico ubicado dentro del estadio Santiago Bernabéu. Con una inversión inicial de ocho millones de euros, ocupa más de 3.000 metros cuadrados y cuenta con capacidad para mil personas, distribuidas en 20 operadores distintos. Cada operador dispone de cocina, barra y oferta de bebidas y postres, lo que permite combinar distintas opciones o disfrutar de una comida completa en un solo espacio. El mercado abre de 10:00 a 24:00, adaptando su horario durante los días de partido.

El Bernabéu Market refleja la diversidad culinaria de España y combina tradición y modernidad. Casa Dani mantiene la tradición madrileña con su tortilla y otros clásicos, Chocolatería 1902 ofrece chocolate y churros recién hechos, A Feira Pulpería representa la cocina gallega y Toca Madera trae la tradición canaria. Entre el resto de propuestas destacan: Joselito, Beata Pasta, 1880, PerretxiCo, The Wine Shop, Manteca Burger o Divorare.

La mujer detrás de Bernabéu Market

Tras la fama que ha adquirido en los últimos meses, muchos se preguntan quién es la mente que ha diseñado este nuevo concepto de espacio dentro de un estadio de fútbol. Aunque muchos esperan ver a una empresa líder en el sector, la realidad ha resultado impactante para muchos. La dirección del Bernabéu Market está a cargo de Inés de Marichalar, prima de Victoria Federica.

Hija de Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, conde de Ripalda, y Amalia de Corral y Rosillo, ha construido una carrera consolidada en restauración y gestión de proyectos gastronómicos. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas y especialista en finanzas por la Universidad de Bentley (Massachusetts), Marichalar trabajó en empresas como Loewe, Bestinver y Mondelēz International, y fue marketing manager en el Mercado de San Miguel de Madrid.

A sus 30 años, se ha consolidado como una de las mujeres referentes en puestos directivos de la gastronomía en Madrid. Mantiene un perfil discreto, su boda con Valentín Prieto en 2020 y su relación con su prima Victoria Federica, la han convertido en una imagen más accesible.