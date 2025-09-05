Así es el "nuevo" Zara de Serrano: abre el primer espacio 'El apartamento' en la ciudad

Inditex ha llevado a cabo este viernes la reapertura de su tienda en la calle Serrano de Madrid, al tiempo que ha inaugurado su primer espacio del nuevo concepto comercial 'El apartamento' en la ciudad.

En concreto, dicho espacio en la capital española, que ya anunció el consejero delegado de la compañía, Óscar García Maceiras, en octubre del pasado año, es el tercero de su tipo en el mundo, ya que está presente desde septiembre de 2023 en una tienda en A Coruña, en la calle Compostela, y en otra ubicada en París.

Así, este concepto, en el que los clientes podrán adquirir los artículos más 'premium' de Zara y Zara Home y que incluye un servicio de cafetería en colaboración con el socio local Balbisiana, llega a Madrid para instalarse en la cuarta planta de la tienda de la calle Serrano.

Experiencia de compra

De este modo, en el año en el que grupo fundado por Amancio Ortega ha cumplido 50 años desde la apertura de su primer Zara en A Coruña, la compañía mantiene su apuesta por España, su primer mercado.

Entrando al detalle, 'El Apartamento' propone un "innovador concepto" de tienda de 400 metros cuadrados, pensado para recorrerse como se habita una casa, con espacios que evocan las diferentes estancias y "recrean la atmósfera de un hogar".

Bajo dicho concepto, conviven una selección de productos de Zara y Zara Home, incluidas ediciones limitadas y avances de próximas colecciones que se renuevan semanalmente, así como piezas antiguas y colecciones exclusivas, existiendo la posibilidad de adquirir todo.

El entorno integra materiales naturales, grandes ventanales y una iluminación suave que pretende "preservar y realzar el carácter y la arquitectura original del edificio para ofrecer una experiencia de compra enriquecedora y personalizada".

Imagen del producto

Por otra parte, en cuanto a la reinauguración de la tienda en Serrano tras tres meses de trabajo y que ha abierto sus puertas al público este viernes a las doce de la mañana, cabe resaltar que cuenta con 230 empleados y cerca de 2.400 metros cuadrados de superficie comercial distribuidos en cinco plantas. En concreto, dicha localización reúne una selección de colecciones de Mujer y Niño (además de la tercera entrega de 'El Apartamento').

Esta reapertura, según ha indicado la multinacional, sigue el "concepto más reciente de Zara para sus tiendas insignia a nivel global, con una imagen renovada y nuevas áreas de exposición de producto", dando especial importancia a los espacios 'estilo boutique', con diseños y mobiliario singulares que realzan las colecciones y "refuerzan una conexión más personal entre el cliente y el producto".

En este sentido, el proyecto, concebido por el estudio coruñés Elsa Urquijo Arquitectos que ya llevó a cabo la creación de esta tienda hace diez años, "dialoga con la memoria del edificio histórico y la reinterpreta en clave contemporánea". De este modo, el interior ha querido rendir homenaje a la arquitectura castellana a través de materiales nobles y vernáculos como los muros de ladrillo, maderas recuperadas, hierro negro, cerámica y arcilla, los cuales se combinan con tejidos naturales y acabados actuales.

Forma de compra elevada

Así, el local propone un recorrido "ascendente", que conduce al visitante desde la "rotundidad y sofisticación" de la planta baja hacia ambientes más cálidos y luminosos en los niveles superiores, ya que, a medida que se avanza, los tonos se aclaran y los materiales adquieren texturas más ligeras.

Entre los elementos más destacados del rediseño sobresalen los volúmenes dedicados a presentaciones especiales como el área de zapatos y bolsos, dando un resultado que pretende reafirmar "el compromiso de Zara con una forma de compra elevada".

Asimismo, dicho establecimiento integra la tecnología "más avanzada" con el objetivo de ofrecer una experiencia de compra fluida y omnicanal, ya que la clientela puede interactuar con la marca en tienda, en la web o en la aplicación, lo que permite consultar el 'stock' disponible en tiempo real, localizar productos de forma rápida y recoger pedidos realizados online.

En concreto, entre las soluciones innovadoras incorporadas en la tienda de Serrano, se incluyen algunas como cuatro estaciones automatizadas para devoluciones asistidas o dos puntos automáticos para devoluciones online, que se instalan por primera vez en un local de la comunidad de Madrid.

Igualmente, el establecimiento cuenta con un sistema automatizado tipo silo, con capacidad para hasta 1.560 paquetes, que permite la recogida de pedidos online y cuatro zonas de cajas asistidas, incluyendo puestos adaptados.

Por último, la tienda también incluye un punto de recogida de cartón para fomentar el reciclaje de embalajes de paquetes online, un contenedor de recogida de ropa usada para extender la vida útil de las prendas y un servicio de reparaciones, complementado con la plataforma circular online Zara Pre-owned, que facilita comprar y vender artículos Zara de segunda mano.