Así se recupera Tres Cantos del incendio que arrasó más de 600 hectáreas

El Ayuntamiento de Tres Cantos mantiene activo el dispositivo de asistencia a los vecinos damnificados por el incendio que afectó a la ciudad la pasada semana y cuyas causas se investigan actualmente por el SEPRONA y Agentes Forestales.

Dentro del Protocolo de Ayuda a Afectados por el Incendio, se ha procedido al suministro de agua, mediante un camión cisterna y con la colaboración de las brigadas de limpieza, para las reses de uno de los ganaderos afectados por el fuego.

La alcaldesa en funciones, Sonia Lolo, ha subrayado que esta medida “demuestra a los vecinos que no están solos, que cuentan con toda la ayuda y el incansable trabajo que estamos realizando en todas y cada una de las áreas y concejalías”.

En Soto de Viñuelas, una de las zonas más afectadas por el siniestro, continúa la recogida de escombros y restos generados por el incendio, mientras que los trabajos de sustitución de luminarias ya han finalizado. Todos estos trabajos comenzaron el pasado martes 12 de agosto, con tareas de limpieza y enfriamiento de las calles, y se mantienen de forma ininterrumpida y hasta que la normalidad esté restaurada.

El servicio municipal de recogida de enseres, limpieza e inspección del arbolado, puesto en marcha como parte del dispositivo especial, ya ha recibido más de 50 avisos de ciudadanos y ha superado las 13 toneladas de materiales retirados, tal y como confirma el concejal de Servicios Públicos, Pedro Fernández.

Paralelamente, los equipos de Iberdrola, Canal de Isabel II y Telefónica prosiguen con las actuaciones necesarias para restablecer los suministros en las zonas afectadas, trabajando estrechamente en coordinación con el Consistorio y los vecinos.

Por parte del Canal de Isabel II, sus operarios han reparado los armarios dañados de las acometidas de agua y han registrado y solucionado 19 incidencias, mientras que Telefónica ha comunicado al Ayuntamiento la reparación de una treintena de postes de telefonía y ha puesto en marcha la estación base, encargada de garantizar la cobertura móvil a los vecinos.

Del mismo modo, continúa activo el servicio de asesoramiento y peritaje en materia de seguros, puesto en marcha por el Ayuntamiento para dar apoyo a los afectados. Hasta la fecha, se han abierto 21 expedientes de información y visita, con el objetivo de resolver las dudas más habituales sobre documentación, material gráfico a presentar y procedimientos a seguir con las compañías aseguradoras.