Así es la tienda de Navidad que arrasa en Madrid: figuras únicas y una cafetería secreta

La Navidad en España es una de las épocas más esperadas del año. Las calles se iluminan y los mercadillos se llenan de familias que retoman tradiciones de generación en generación. Decorar la casa, escribir la carta a Papá Noel o a los Reyes Magos y buscar ese detalle especial para regalar son costumbres que llenan diciembre de ilusión a todo el mundo.

En los últimos años, la decoración navideña ha adquirido un protagonismo aún mayor. Cada vez más personas buscan transformar sus hogares con adornos cuidados, figuras artesanales o elementos que recrean paisajes de cuento. De esta manera, las tiendas especializadas o los mercados temáticos se han convertido en parada obligatoria durante las navidades.

Madrid en diciembre se transforma en una de las ciudades más navideñas del país y, en los últimos años, ha experimentado un boom de rincones navideños que acaban sorprendiendo por su creatividad y su ambiente mágico. Entre ellos, hay un lugar que está captando todas las miradas y que ya se ha convertido en la tienda de Navidad más bonita y viral de la capital.

La tienda de Navidad que arrasa en Madrid

Su nombre es Ático Flores, y en los últimos días se ha convertido en uno de los lugares más compartidos en redes sociales. A simple vista, podría parecer solo una tienda de decoración. Pero basta con acercarse a su escaparate para entender por qué está conquistando a tanta gente. La tienda está distribuida en dos plantas repletas de decoración navideña, figuras, árboles y rincones temáticos que parecen sacados de un cuento.

En cada estantería se mezclan detalles delicados con piezas llamativas, muchas de ellas traídas directamente de mercaditos navideños de Francia y Alemania. Pero lo que ha terminado de convertir Ático Flores en un fenómeno viral es su cafetería secreta. Escondida en el interior donde los visitantes pueden disfrutar de un café o un bollito mientras siguen rodeados de decoración navideña. Una experiencia que ha cautivado a los amantes de la Navidad.

Los adornos más bonitos de Navidad

La variedad de decoración que ofrece Ático Flores es, quizá, uno de sus mayores atractivos. Aquí conviven elfos adorables, casitas del famoso hombre de jengibre, osos que parecen sacados de una película invernal y figuras fantásticas como elefantes, ardillas o personajes mágicos sacados de un cuento de hadas.

En la planta superior se encuentran algunos de los objetos más buscados: árboles de Navidad de todos los tamaños, adornos pequeños para completar cualquier rincón del hogar y detalles exclusivos que dan ese toque especial a cualquier estancia, como un Papá Noel o piezas artesanales. Además, durante todo el mes de diciembre la tienda organiza talleres florales navideños.

Ubicación, horarios y cómo llegar a Ático Flores

Ático Flores se encuentra en Calle Caleruega 50, en el barrio de Pinar de Chamartín, una zona bien comunicada y de fácil acceso. La forma más cómoda de llegar es en metro, ya que la tienda está a pocos minutos de la estación Pinar de Chamartín (Líneas 1, 4 y Metro Ligero).

La decoración que ofrecen tiene precios variados, desde detalles pequeños y accesibles hasta piezas más elaboradas y exclusivas. La cafetería interior mantiene un coste similar al de cualquier café de especialidad en la capital. Aunque la tienda suele registrar bastante afluencia, especialmente los fines de semana, es un espacio que merece la pena aunque sea solo para verla.