Así trabaja el Centro de Salud Internacional de Madrid

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha visitado hoy el Centro de Salud Internacional del Ayuntamiento de Madrid, dependiente del organismo municipal Madrid Salud y situado en la calle Montesa (distrito de Salamanca), donde se administran las vacunas y el tratamiento necesario a quienes van a llevar a cabo viajes internacionales. Allí ha destacado “la atención y el consejo personalizado” que dan en este centro municipal, “clave para garantizar la seguridad de los viajeros, especialmente a países con condiciones sanitarias complejas”. Este centro está entre los que más volumen de viajeros atienden de toda España.

Durante su visita, Sanz ha hecho balance de la labor del Centro de Salud Internacional de Madrid Salud en lo que va de año: del 1 de enero al 30 de septiembre han sido atendidas casi 10.200 consultas médicas y más de 6.600 de enfermería sobre viajes internacionales, se han puesto unas 13.000 vacunas y se han dado más de 3.000 indicaciones de profilaxis antimalárica. Del total de viajeros, el 56 % han sido mujeres y el 44 % hombres; y el 56 % de viajeros tenían menos de 50 años.

La vacuna que más se pone (al 60 % de los viajeros) es contra la hepatitis A, seguida de la fiebre amarilla (a un 45 % de quienes viajan). Un 91 % de destinatarios son de nacionalidad española, el 75 % de los cuales viajaba por turismo y, algo más del 7 %, por trabajo. Casi la mitad de los viajes tenían una duración de una semana, mientras que un 35 % de ellos contaron con una extensión de entre 8 y 14 días.

Los destinos más demandados en lo que va de año han sido Colombia, Tanzania, Tailandia, Kenia y Perú; por continentes, el 32 % de los viajes fueron a África subsahariana, seguidos por el sudeste asiático, el subcontinente indio, y Centro y Sudamérica.

Un equipo “altamente profesionalizado” y muy valorado

Sanz, acompañada de la concejala de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, y del gerente de Madrid Salud, Antonio Prieto, ha destacado la labor y dedicación del equipo (formado por 13 personas) “altamente especializado” que presta servicio en este centro administrando prescribiendo vacunas y tratamientos preventivos y ofreciendo un consejo sanitario individualizado, fundamental para minimizar riesgos en destinos con presencia de enfermedades infecciosas. El porcentaje de satisfacción global con la atención recibida de los visitantes, en la encuesta de la Carta de Servicios de este año, es superior al 92,8 %.

El riesgo de enfermar cuando se viaja a otros países, sobre todo a aquellos en vías de desarrollo, disminuye cuando se conocen los mecanismos de transmisión de las distintas enfermedades, se siguen las recomendaciones sobre higiene de agua y alimentos, y se tiene en cuenta la protección contra insectos, y se administra la vacunación adecuada. Sanz ha recordado la importancia de acudir a este centro con tiempo suficiente antes de un viaje internacional. Durante todo el año están pendientes de la evolución de las enfermedades transmitidas por mosquitos, entre otras.